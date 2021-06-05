От истории 24 выпуска проекта «Один за всіх»-16 сердце обливается кровью. Команда взялась за расследование запутанной истории, которая не оставит равнодушным никого. Может ли отец заменить детям маму, и к какой трагедии может привести лишение родительских прав? Не пропустите всю правду уже в это воскресенье, 6 июня, в 20:00 на телеканале СТБ!

Остросоциальный проект «Один за всіх» поможет разрешить семейный конфликт 28-летней многодетной мамы-одиночки Анны и ее бывшего мужа ― 32-летнего Евгения. Год назад после 8 лет брака мужчина изменил Анне с их соседкой и переехал к ней жить. Теперь в новую семью он хочет забрать своих четырех детей, а Анну лишить родительских прав ― Евгений уверяет, что его дети с мамой живут в нечеловеческих условиях. Так ли это, разберутся эксперты и ведущий «Один за всіх».

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Кто на самом деле виноват в измене мужа?

Какие шокирующие подробности из жизни семьи станут известны в студии?

Действительно ли дети Анны живут в нечеловеческих условиях?

И с кем детям будет безопасно оставаться в дальнейшем?

Не пропустите уже в воскресенье, 6 июня, 24 выпуск проекта «Один за всіх»-16 в 20:00!

Video: «Один за всіх»-16: в 24 выпуске выяснят, к какой трагедии может привести лишение матери родительских прав Один за всіх 16 сезон 24 выпуск: Может ли отец заменить детям маму, и к какой трагедии может привести лишение родительских прав? Не пропустите всю правду уже в это воскресенье, 6 июня, в 20:00 на телеканале СТБ!

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