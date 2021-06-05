Від історії 24 випуску проєкту «Один за всіх»-16 серце обливається кров’ю. Команда взялася за розслідування заплутаної історії, яка не залишить байдужим нікого. Чи може батько замінити дітям маму, і до якої трагедії може призвести позбавлення батьківських прав? Не пропустіть усю правду вже цієї неділі, 6 червня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» допоможе вирішити сімейний конфлікт 28-річної багатодітної мами-одиначки Анни та її колишнього чоловіка ― 32-річного Євгена. Рік тому після 8 років шлюбу чоловік зрадив Анні з їхньою сусідкою і переїхав до неї жити. Тепер у нову сім’ю він хоче забрати своїх чотирьох дітей, а Анну позбавити батьківських прав ― Євген запевняє, що його діти з мамою живуть у нелюдських умовах. Чи так це, розберуться експерти і ведучий «Один за всіх».

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Хто насправді винен у зраді чоловіка?

Які приголомшливі подробиці з життя сім’ї стануть відомі в студії?

Чи справді Аннині діти живуть у нелюдських умовах?

З ким дітям буде безпечно залишатися надалі?

Не пропустіть уже в неділю, 6 червня, 24 випуск проєкту «Один за всіх»-16 о 20:00!

Video: «Один за всіх»-16: у 24 випуску з’ясують, до якої трагедії може призвести позбавлення матері батьківських прав Один за всех 16 сезон 24 випуск: Чи може батько замінити дітям маму, і до якої трагедії може призвести позбавлення батьківських прав? Не пропустіть всю правду вже цієї неділі, 6 червня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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