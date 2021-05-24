32-летняя Виктория и 44-летний Иван были счастливыми многодетными родителями. Они прожили вместе 11 лет. Но месяц назад семейный покой разрушился до основания. После ссоры Иван забрал старших двух детей и переехал к матери, а также не дает разрешения на встречу Виктории с детьми. Кроме того, мужчина ежедневно возвращается домой и выгоняет жену. И это несмотря на то, что Вика носит под сердцем шестого ребенка. В 22 выпуске проекта «Один за всіх»-16 команда выяснила, почему детей стоит спасать от обоих родителей.

В студию проекта «Один за всіх» приехала Виктория. Женщина рассказала, что с мужем они жили душа в душу. Но однажды тот будто сошел с ума. Иван часто ездил на заработки, а с детьми проводил время, только когда заканчивался трудовой договор. А однажды, вернувшись домой, сообщил, что уходит из семьи и забирает двух старших детей.

Более того, женщина призналась, что Иван ей изменял, жил с любовницей у свекрови. Однако Виктория решила это простить.

Но все изменилось, когда в студию вышли соседки. Они видели, как Вика зверски избивала скалкой собственных детей, а также могла головой бить о дверной косяк. Кроме того, соседка сделала аудиозапись, на которой слышно, как Виктория грозит ребенку убийством. А вот об ответственности заметила, что лучше отсидеть, чем воспитывать собственных детей.

В студию вышла свекровь. Женщина вспоминает, что видела внуков синими от побоев. А также соседи фиксировали, как на трассе малолетние дети без присмотра бродили более суток без нижнего белья. Староста села также подтвердил, что мать неблагополучная. Она не знает, где находятся ее дети. Мужчина часто видит детей у болота или высокого моста. Поэтому ему приходится привозить их домой.

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 21: неужели 10-летняя Тая оклеветала отчима?

В студию пришел Иван. Мужчина рассказал, что 10 лет был слеп и не замечал, с кем делит свою постель. Ведь Виктории детей оставлять категорически нельзя. Кроме того, Иван признался, что он не забирал детей, а они сами с ним пошли. Почему он раньше не ушел — объяснений не нашлось. Как и по поводу того, почему забрал только двух старших детей. Денег жене Иван не давал. По возвращению домой всегда занимался только собственными делами. Поэтому Виктория была доведена до отчаяния и даже хотела покончить жизнь самоубийством.

После выпуска супруги решили примириться. Они поработали с психологами, а также находятся под контролем социальных служб. Виктория пообещала больше не поднимать руку на детей, а Иван — помогать жене, а также принимать участие в финансировании семьи.



Video: «Один за всіх»-16 выпуск 22: Почему мать желала смерти собственным детям? 22 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 23.05.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 22 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.