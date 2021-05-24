32-річна Вікторія та 44-річний Іван були щасливими багатодітними батьками. Вони прожили разом 11 років. Проте місяць тому родинний спокій зруйнувався вщент. Після сварки Іван забрав старших двох дітей і переїхав до матері, а також не дає дозволу на зустріч Вікторії з дітьми. Окрім того, чоловік щодня повертається додому і виганяє жінку. І це попри те, що Віка носить під серцем шосту дитину. У 22 випуску проєкту «Один за всіх»-16 команда з’ясувала, чому дітлахів варто рятувати від обох батьків.

До студії проєкту «Один за всіх» приїхала Вікторія. Жінка розповіла, що з чоловіком вони жили душа в душу. Та одного дня він ніби оскаженів. Іван часто їздив на заробітки, а з дітьми проводив час, лише коли закінчувався трудовий договір. А одного разу, повернувшись додому, повідомив, що йде з сім’ї і забирає двох старших дітей.

Ба більше, жінка зізналася, що Іван їй зраджував, жив з коханкою у свекрухи. Проте Вікторія вирішила це пробачити.

Та все змінилося, коли до студії вийшли сусідки. Вони бачили, як Віка по-звірячому била качалкою власних дітей, а також могла головою стукати об одвірки. Крім того, сусідка зробила аудіозапис, на якому чути, як Вікторія погрожує дитині вбивством. А от про відповідальність зауважила, що краще відсидить, ніж виховуватиме власних дітей.

До студії вийшла свекруха. Жінка згадує, що бачила онуків синіми від побоїв. А також сусіди фіксували, як на трасі малолітні діти без догляду вешталися більше доби без нижньої білизни. Староста села також підтвердив, що мати неблагополучна. Жінка не знає, де перебувають її діти. Чоловік часто бачить дітей біля болота або високого мосту. Тож йому доводиться привозити їх додому.

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До студії завітав Іван. Чоловік розповів, що 10 років був сліпий і не помічав, з ким ділить своє ліжко. Адже Вікторії дітей залишати категорично не можна. Крім того, Іван зізнався, що він не забирав дітей, а вони самі з ним пішли. Чому він раніше не пішов — пояснень не знайшлося. Як і стосовно того, чому забрав лише двох старших дітей. Грошей жінці Іван не давав. Після повернення додому завжди займався суто власними справами. Тож Вікторія була доведена до відчаю і навіть хотіла покінчити життя самогубством.

Після випуску подружжя вирішило помиритися. Вони попрацювали з психологами, а також перебувають під контролем соціальних служб. Вікторія пообіцяла більше не піднімати руку на дітей, а Іван — допомагати дружині, а також брати участь у фінансуванні родини.

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