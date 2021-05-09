14-летний Михаил умоляет спасти его с младшими братьями от мамы. Три недели назад голодных и обессиленных мальчиков в холодном доме нашла служба по делам детей. Оказалось, что родная мать оставила троих детей на целую неделю. Мальчики чудом выжили, ведь им приходилось питаться сухим хлебом и запивать его водой. Команда проекта «Один за всіх» будет спасать детей от рук горе-матери. Не пропустите сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!

Общаясь с психологом, старший сын умолял команду программы «Один за всіх» сделать все возможное, чтобы они с братьями не вернулись к матери. Сама 38-летняя Наталья наотрез отвергает все обвинения в свой адрес. Мать утверждает, что отсутствовала лишь сутки, и обвиняет старшего сына, будто он мстит ей за то, что она его ругает.

В 20 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы узнаете:

Почему мать превратила собственный дом на пыточную?

Сколько на самом деле отсутствовала женщина?

Что еще расскажут дети?

Как они пережили самую ужасную неделю в своей жизни?

Неужели мама обвиняет родного сына во всем, что случилось?

Больше по теме: «Один за всіх»-16: расследование, которое спасло 5-летнего ребенка от насилия

Не пропустите сегодня 20 выпуск проекта «Один за всіх»-16 в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»-16: В 20 выпуске дети будут умолять не возвращать их к матери

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ