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«Один за всіх»-16: У 20 випуску діти благатимуть не повертати їх до матері

09.05.2021

14-річний Михайло благає врятувати його з молодшими братиками від мами. Три тижні тому голодних та знесилених дітлахів у холодній хаті знайшла служба у справах дітей. Виявилося, що рідна мати залишила трьох синів на цілий тиждень. Хлопчики дивом вижили, адже їм доводилося харчуватися сухим хлібом і запивати його водою. Команда проєкту «Один за всіх» рятуватиме дітей від рук горе-матері. Не пропустіть сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!   

Спілкуючись із психологом, найстарший син благав команду програми «Один за всіх» зробити все можливе, щоб вони з братиками не повернулися до матері. Сама 38-річна Наталія навідріз відкидає всі звинувачення у свій бік. Мати стверджує, що була відсутньою лише добу, і звинувачує старшого сина, буцімто він мститься їй за те, що вона його сварить.    

У 20 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви дізнаєтеся: 

  • Чому мати перетворила власну оселю на катівню?
  • Як довго насправді жінка не була вдома?
  • Що ще розкажуть діти?
  • Як вони пережили найжахливіший тиждень у своєму житті?
  • І невже мама звинувачує рідного сина в усьому, що трапилося?

Більше на тему: «Один за всіх»-16: розслідування, що врятувало 5-річну дитину від насилля

Не пропустіть сьогодні 20 випуск проєкту «Один за всіх»-16 о 20:00 на телеканалі СТБ!  

Video: «Один за всіх»-16: У 20 випуску діти благатимуть не повертати їх до матері

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