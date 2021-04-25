«Один за всіх»-16 выпуск 19: неужели дядя насилует родную племянницу?
25.04.2021
25 летняя Галина до сих пор не может забыть день, когда ее 5-летняя сестренка призналась, что стала жертвой сексуального насилия. Обидчиком оказался 30-летний дядя девочки. Галина сразу обратилась в полицию, однако преступник до сих пор на свободе. Более того, социальные службы передали ребенка сестре Михаила. А вот родная мать не верит в такие обвинения. Она даже слушать не хочет, что ее родной брат мог изнасиловать ребенка. Больше смотрите сегодня в 20:00 в 19 выпуске проекта «Один за всіх»-16.
В 19 выпуске вы узнаете:
- Что расскажет сама девочка?
- Какого еще подозреваемого найдет команда проекта?
- Что покажет проверка на полиграфе?
- И действительно ли Михаил преступник?
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Не пропустите уже сегодня, 25 апреля, 19 выпуск проекта «Один за всіх» в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «Один за всіх»-16 выпуск 19: неужели дядя насилует родную племянницу?
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