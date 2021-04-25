25 летняя Галина до сих пор не может забыть день, когда ее 5-летняя сестренка призналась, что стала жертвой сексуального насилия. Обидчиком оказался 30-летний дядя девочки. Галина сразу обратилась в полицию, однако преступник до сих пор на свободе. Более того, социальные службы передали ребенка сестре Михаила. А вот родная мать не верит в такие обвинения. Она даже слушать не хочет, что ее родной брат мог изнасиловать ребенка. Больше смотрите сегодня в 20:00 в 19 выпуске проекта «Один за всіх»-16.

В 19 выпуске вы узнаете:

Что расскажет сама девочка?

Какого еще подозреваемого найдет команда проекта?

Что покажет проверка на полиграфе?

И действительно ли Михаил преступник?

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Не пропустите уже сегодня, 25 апреля, 19 выпуск проекта «Один за всіх» в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 19: неужели дядя насилует родную племянницу? 25 апреля 2021 на телеканале СТБ выйдет 19 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 19 выпуска Один за всех 16 сезон от 25.04.2021 смотрите на СТБ

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