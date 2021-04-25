25 річна Галина досі не може забути день, коли її 5-річна сестричка зізналася, що стала жертвою сексуального насилля. Кривдником виявився 30-річний дядько дівчинки. Галина одразу звернулася до поліції, проте злочинець досі на волі. Ба більше, соціальні служби передали дитину до сестри Михайла. А от рідна мати не вірить у такі звинувачення. Вона навіть слухати не хоче, що її рідний брат міг згвалтувати дитину. Більше дивіться сьогодні о 20:00 у 19 випуску проєкту «Один за всіх»-16.

У 19 випуску ви дізнаєтеся:

Що розкаже сама дівчинка?

Якого ще підозрюваного знайде команда проєкту?

Що покаже перевірка на поліграфі?

Ким виявиться Михайло: злочинцем чи збоченцем?

Більше на тему: «Дати в борг – це нажити собі ворога», – за якими правилами живе ведучий «Один за всіх» Сергій Костира

Не пропустіть вже сьогодні, 25 квітня, 19 випуск проєкту «Один за всіх» о 19:00 на телеканалі СТБ!



Video: «Один за всіх»-16 випуск 19: невже дядько гвалтує рідну племінницю? 25 квітня 2021 на телеканалі СТБ вийде 19 випуск 16 сезону проекту Один за всіх. Анонс 19 випуску Один за всіх 16 сезон від 25.04.2021 дивіться на СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.