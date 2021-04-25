«Один за всіх»-16 випуск 19: невже дядько гвалтує рідну племінницю?
25.04.2021
25 річна Галина досі не може забути день, коли її 5-річна сестричка зізналася, що стала жертвою сексуального насилля. Кривдником виявився 30-річний дядько дівчинки. Галина одразу звернулася до поліції, проте злочинець досі на волі. Ба більше, соціальні служби передали дитину до сестри Михайла. А от рідна мати не вірить у такі звинувачення. Вона навіть слухати не хоче, що її рідний брат міг згвалтувати дитину. Більше дивіться сьогодні о 20:00 у 19 випуску проєкту «Один за всіх»-16.
У 19 випуску ви дізнаєтеся:
- Що розкаже сама дівчинка?
- Якого ще підозрюваного знайде команда проєкту?
- Що покаже перевірка на поліграфі?
- Ким виявиться Михайло: злочинцем чи збоченцем?
Більше на тему: «Дати в борг – це нажити собі ворога», – за якими правилами живе ведучий «Один за всіх» Сергій Костира
Не пропустіть вже сьогодні, 25 квітня, 19 випуск проєкту «Один за всіх» о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: «Один за всіх»-16 випуск 19: невже дядько гвалтує рідну племінницю?
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvMXphdnNlaCIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=