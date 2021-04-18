«Один за всех»-16 выпуск 18: Кто избил малыша до полусмерти?
Уже сегодня, 18 апреля, на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск проекта «Один за всех»-16. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами разберутся в шокирующей истории. Кто избил малыша до полусмерти? Какую версию озвучат родители? Кого они обвиняют? Больше смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!
История, которая шокирует всю страну. Резонансное расследование, которое поможет наказать виновных. 11-месячный ребенок весь в синяках и ранах не мог даже поднять ручки. 16-летняя мама отрицает свою причастность. Так же, как и отец. Однако все точки над «і» расставит детектор лжи. Не пропустите 18 выпуск проекта «Один за всех».
- Кто на самом деле обидел ребенка?
- Неужели 16-летняя мать причастна к страшному и жестокому поступку?
- Какую роль в истории играет отец?
- Что расскажет свекровь в студии программы?
- И что покажут результаты детектора лжи?
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Смотрите уже сегодня, 18 апреля, в 20:00 на телеканале СТБ новый выпуск!