Уже сегодня, 18 апреля, на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск проекта «Один за всех»-16. Ведущий Сергей Костыра вместе с экспертами разберутся в шокирующей истории. Кто избил малыша до полусмерти? Какую версию озвучат родители? Кого они обвиняют? Больше смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!

История, которая шокирует всю страну. Резонансное расследование, которое поможет наказать виновных. 11-месячный ребенок весь в синяках и ранах не мог даже поднять ручки. 16-летняя мама отрицает свою причастность. Так же, как и отец. Однако все точки над «і» расставит детектор лжи. Не пропустите 18 выпуск проекта «Один за всех».

Кто на самом деле обидел ребенка?

Неужели 16-летняя мать причастна к страшному и жестокому поступку?

Какую роль в истории играет отец?

Что расскажет свекровь в студии программы?

И что покажут результаты детектора лжи?

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Смотрите уже сегодня, 18 апреля, в 20:00 на телеканале СТБ новый выпуск!

Video: «Один за всех»-16 выпуск 18: Кто избил малыша до полусмерти? 18 апреля 2021 на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 18 выпуска Один за всех 16 сезон от 18.04.2021 смотрите на СТБ

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