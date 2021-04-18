«Один за всіх»-16 випуск 18: Хто побив маля до півсмерті?
Вже сьогодні, 18 квітня, на телеканалі СТБ вийде 18 випуск проєкту «Один за всіх»-16. Ведучий Сергій Костира разом з експертами розберуться в шокуючій історії. Хто побив маля до півсмерті? Яку версію озвучать батьки? Кого вони звинувачують? Більше дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!
Розслідування, яке приголомшить всю країну. Резонансне викриття, яке допоможе покарати винних. 11-місячна дитина вся в синцях і ранах не могла навіть підняти ручки. 16-річна мама заперечує свою причетність. Так само, як і батько. Проте всі крапки над «і» розставить детектор брехні. Не пропустіть 18 випуск проєкту «Один за всіх».
- Хто насправді скривдив дитинку?
- Невже 16-річна мати причетна до страшного жорстокого вчинку?
- Яку роль в історії відіграє батько?
- Що розкаже свекруха у студії програми?
- Та що покажуть результати детектора брехні?
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Дивіться вже сьогодні, 18 квітня, о 20:00 на телеканалі СТБ новий випуск!
Video: «Один за всіх»-16 випуск 18: Хто побив маля до півсмерті?
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