Вже сьогодні, 18 квітня, на телеканалі СТБ вийде 18 випуск проєкту «Один за всіх»-16. Ведучий Сергій Костира разом з експертами розберуться в шокуючій історії. Хто побив маля до півсмерті? Яку версію озвучать батьки? Кого вони звинувачують? Більше дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ!

Розслідування, яке приголомшить всю країну. Резонансне викриття, яке допоможе покарати винних. 11-місячна дитина вся в синцях і ранах не могла навіть підняти ручки. 16-річна мама заперечує свою причетність. Так само, як і батько. Проте всі крапки над «і» розставить детектор брехні. Не пропустіть 18 випуск проєкту «Один за всіх».

Хто насправді скривдив дитинку?

Невже 16-річна мати причетна до страшного жорстокого вчинку?

Яку роль в історії відіграє батько?

Що розкаже свекруха у студії програми?

Та що покажуть результати детектора брехні?

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Дивіться вже сьогодні, 18 квітня, о 20:00 на телеканалі СТБ новий випуск!

Video: «Один за всіх»-16 випуск 18: Хто побив маля до півсмерті? 18 квітня 2021 на телеканалі СТБ вийде 18 випуск 16 сезону проекту Один за всіх. Анонс 18 випуску Один за всіх 16 сезон від 18.04.2021 дивіться на СТБ

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