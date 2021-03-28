«Один за всіх»-16: кто убил и надругался над телом 7-летнего ребенка, выяснят в шокирующем 15 выпуске

7-летнюю Машу с Херсонщины навсегда запомнят улыбающейся и искренней. В преддверии 8 марта всю страну шокировала новость об исчезновении девочки. А через несколько дней ее тело нашли в сарае. Подозреваемого задержали в день похорон Маши. Им оказался пенсионер Николай. По официальной версии следствия, мужчина задушил ее, а потом надругался над телом. Команда проекта возьмется за эту историю, чтобы установить истину. Не пропустите в это воскресенье, 28 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!

В 15 выпуске программы «Один за всіх»-16 вы узнаете:

Неужели подозреваемый в убийстве — близкий товарищ родителей Маши?

Есть ли кто-то еще, кто причастен к убийству? Действовал Николай один или с кем-то?

Кого отыскала команда проекта, кто может быть причастен к смерти девочки?

Есть ли еще жертвы, которые пострадали от Николая?

Какие доказательства невиновности Николая предоставит его дочь?

И кто ответит за загубленную жизнь ребенка?

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 14: действительно ли отец и дядя насиловали 7-летнюю Кристину?

Не пропустите шокирующий выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-16 в это воскресенье, 28 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ