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«Один за всіх»-16: кто убил и надругался над телом 7-летнего ребенка, выяснят в шокирующем 15 выпуске

28.03.2021

7-летнюю Машу с Херсонщины навсегда запомнят улыбающейся и искренней. В преддверии 8 марта всю страну шокировала новость об исчезновении девочки. А через несколько дней ее тело нашли в сарае. Подозреваемого задержали в день похорон Маши. Им оказался пенсионер Николай. По официальной версии следствия, мужчина задушил ее, а потом надругался над телом. Команда проекта возьмется за эту историю, чтобы установить истину. Не пропустите в это воскресенье, 28 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!

В 15 выпуске программы «Один за всіх»-16 вы узнаете:

  • Неужели подозреваемый в убийстве — близкий товарищ родителей Маши?
  • Есть ли кто-то еще, кто причастен к убийству? Действовал Николай один или с кем-то?
  • Кого отыскала команда проекта, кто может быть причастен к смерти девочки?
  • Есть ли еще жертвы, которые пострадали от Николая?
  • Какие доказательства невиновности Николая предоставит его дочь?
  • И кто ответит за загубленную жизнь ребенка?

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Не пропустите шокирующий выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-16 в это воскресенье, 28 марта, в 20:00 на телеканале СТБ! 

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