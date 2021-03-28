«Один за всіх»-16: хто вбив і вчинив наругу над тілом 7-річної дитини, з’ясують у приголомшливому 15 випуску

7-річну Машу з Херсонщини назавжди запам’ятають усміхненою і щирою. Напередодні 8 березня всю країну шокувала новина про зникнення дівчинки. А через кілька днів її тіло знайшли в сараї. Підозрюваного затримали в день похорону Маші. Ним виявився пенсіонер Микола. За офіційною версією слідства, чоловік задушив її, а потім учинив наругу над тілом. Команда проєкту візьметься за цю історію, щоб встановити істину. Не пропустіть цієї неділі, 28 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

У 15 випуску програми «Один за всіх»-16 ви дізнаєтеся:

Невже підозрюваний у вбивстві — близький товариш Машиних батьків?

Чи є хтось іще, хто причетний до вбивства? Діяв Микола сам чи з кимось?

Кого знайшла команда проєкту, хто може бути причетний до смерті дівчинки?

Які докази невинуватості Миколи надасть його дочка?

І хто відповість за загублене життя дитини?

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Не пропустіть приголомшливий випуск гостросоціального проєкту «Один за всіх»-16 цієї неділі, 28 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

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