«Один за всіх»-16 выпуск 14: спасение Кристины от отца и дяди насильников
19.03.2021
На программу «Один за всіх» в 14 выпуске обратились Анатолий и Наталья Власенко с Полтавщины с просьбой помочь их соседке ― 7-летней Кристине. На днях она решилась рассказать им страшную тайну: ее насилуют родной отец и его брат. А мама не может защитить Кристину, так как сама страдает от издевательств мужа — у женщины с детства задержка в развитии. Эксперты и ведущий в студии разберутся, от чьей жестокости на самом деле страдает ребенок. Правда девочки изменит весь ход журналистского расследования.
В 14 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы также узнаете:
- Как долго продолжаются издевательства и насилие над девочкой?
- Кто покрывает преступления?
- Неужели кто-то еще знал о происходящем в доме?
- Почему мама никак не может помочь родной дочери?
- И что скажут сами отец и дядя Кристины?
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Не пропустите шокирующий выпуск уже в это воскресенье, 21 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Один за всіх»-16 выпуск 14: спасение Кристины от отца и дяди насильников
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