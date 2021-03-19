На программу «Один за всіх» в 14 выпуске обратились Анатолий и Наталья Власенко с Полтавщины с просьбой помочь их соседке ― 7-летней Кристине. На днях она решилась рассказать им страшную тайну: ее насилуют родной отец и его брат. А мама не может защитить Кристину, так как сама страдает от издевательств мужа — у женщины с детства задержка в развитии. Эксперты и ведущий в студии разберутся, от чьей жестокости на самом деле страдает ребенок. Правда девочки изменит весь ход журналистского расследования.

В 14 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы также узнаете:

Как долго продолжаются издевательства и насилие над девочкой?

Кто покрывает преступления?

Неужели кто-то еще знал о происходящем в доме?

Почему мама никак не может помочь родной дочери?

И что скажут сами отец и дядя Кристины?

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Не пропустите шокирующий выпуск уже в это воскресенье, 21 марта, в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 14: спасение Кристины от отца и дяди насильников 21 марта 2021 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 14 выпуска Один за всех 16 сезон от 21.03.2021 смотрите на СТБ

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