«Один за всіх»-16 випуск 14: порятунок Христини від батька і дядька ґвалтівників
19.03.2021
На програму «Один за всіх» у 14 випуску звернулися Анатолій і Наталія Власенки з Полтавщини з проханням допомогти їх сусідці — 7-річній Христині. Днями вона наважилася розповісти їм страшну таємницю: її ґвалтують рідний батько і його брат. А мама не може захистити Христину, бо сама страждає від знущань чоловіка — у жінки з дитинства затримка в розвитку. Експерти і ведучий у студії розберуться, від чиєї жорстокості насправді страждає дитина. Правда дівчинки змінить весь хід журналістського розслідування.
У 14 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви також дізнаєтесь:
Як довго тривають знущання і насильство над дівчинкою?
Хто покриває злочини?
Невже хтось іще знав про те, що відбувається в будинку?