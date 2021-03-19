На програму «Один за всіх» у 14 випуску звернулися Анатолій і Наталія Власенки з Полтавщини з проханням допомогти їх сусідці — 7-річній Христині. Днями вона наважилася розповісти їм страшну таємницю: її ґвалтують рідний батько і його брат. А мама не може захистити Христину, бо сама страждає від знущань чоловіка — у жінки з дитинства затримка в розвитку. Експерти і ведучий у студії розберуться, від чиєї жорстокості насправді страждає дитина. Правда дівчинки змінить весь хід журналістського розслідування.

У 14 випуску проєкту «Один за всіх»-16 ви також дізнаєтесь:

Як довго тривають знущання і насильство над дівчинкою?

Хто покриває злочини?

Невже хтось іще знав про те, що відбувається в будинку?

Чому мама ніяк не може допомогти рідній дочці?

І що скажуть самі батько і дядько Христини?

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Не пропустіть приголомшливий випуск уже цієї неділі, 21 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Один за всіх»-16 випуск 14: порятунок Христини від батька і дядька ґвалтівників 21 березня 2021 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск 16 сезону проекту Один за всіх. Анонс 14 випуску Один за всіх 16 сезон від 21.03.2021 дивіться на СТБ

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