В 12 выпуске программы «Один за всіх»-16 эксперты и ведущий в студии будут спасать 11-летнюю Катю от 55-летнего друга ее отца! В программу обратился 51-летний Василий с Киевщины. Три месяца назад он застал свою 11-летнюю дочь Катю в объятиях 55-летнего друга Владимира. Об их отношениях ему и раньше говорили соседи и дочка Соня. Но поверил он в эти слухи, только когда собственными глазами увидел, как маленькая Катя целуется с его другом. Не пропустите 12 выпуск программы «Один за всіх»-16 уже в это воскресенье, 14 марта, в 20:00 на телеканале СТБ.

Василий сразу же подал заявление в полицию на Владимира. Но правоохранительные органы не смогли его засудить и почти сразу же выпустили на свободу. А в это время мама девочки Светлана вывезла Катю в соседнее село, чтобы скрыть преступление. И теперь они живут под одной крышей с Владимиром.

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Светлана, наоборот, счастлива от того, что у маленькой дочки Кати появился такой защитник, как Владимир. По ее словам, он относится к Кате как к собственной дочери, покупает ей вещи и дорогую технику. В то время как родной отец девочки не мог ее этим обеспечить.

«Любое насилие по отношению к ребенку: физическое, эмоциональное или сексуальное ― неприемлемо! Поэтому эту историю мы не могли обойти стороной. Для благополучия маленькой Кати мы с экспертами хотели детально разобраться в этом семейном конфликте, чтобы в конце выпуска констатировать факт ― было или не было насилия над ребенком. И в случае положительного ответа я был готов помочь героям, чтобы виновный получил по заслугам», ― прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра разберутся:

Какие отношения у 11-летней Кати с 55-летним Владимиром?

Правда ли, что мужчина развращал девочку?

И что он чувствует к ней на самом деле: отцовскую любовь или сексуальное влечение?

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