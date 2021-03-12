У 12 випуску програми «Один за всіх»-16 експерти і ведучий у студії рятуватимуть 11-річну Катю від 55-річного друга її батька! На програму звернувся 51-річний Василь з Київщини. Три місяці тому він застав свою 11-річну доньку Катю в обіймах 55-річного друга Володимира. Про їхні стосунки йому й раніше говорили сусіди та дочка Соня. Але повірив він у ці чутки, тільки коли на власні очі побачив, як маленька Катя цілується з його другом. Не пропустіть 12 випуск програми «Один за всіх»-16 уже цієї неділі, 14 березня, о 20:00 на телеканалі СТБ.

Василь відразу ж подав заяву до поліції на Володимира. Але правоохоронні органи не змогли його засудити і майже відразу випустили на свободу. А в цей час мама дівчинки Світлана вивезла Катю в сусіднє село, щоб приховати злочин. І тепер вони живуть під одним дахом з Володимиром.

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 11: розбірки батьків, через які страждає дитина

Світлана, навпаки, щаслива від того, що в маленької доньки Каті з’явився такий захисник, як Володимир. За її словами, він ставиться до Каті, як до власної дочки, купує їй речі і дорогу техніку. У той час як рідний батько дівчинки не міг її цим забезпечити.

«Будь-яке насильство щодо дитини: фізичне, емоційне або сексуальне — неприйнятне! Тому цю історію ми не могли обійти стороною. Для благополуччя маленької Каті ми з експертами хотіли детально розібратися в цьому сімейному конфлікті, щоб наприкінці випуску констатувати факт — було чи не було насильства над дитиною. І в разі позитивної відповіді я був готовий допомогти героям, щоб винний отримав по заслузі», — прокоментував випуск ведучий Сергій Костира.

У студії «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира розберуться:

Які стосунки в 11-річної Каті з 55-річним Володимиром?

Чи правда, що чоловік розбещував дівчинку?

І що він відчуває до неї насправді: батьківську любов чи сексуальний потяг?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ