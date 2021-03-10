Герои 11 выпуска, который выйдет уже сегодня, — молодая семья Волковых с Хмельниччины. Год счастливая пара в гармонии и понимании воспитывала своего маленького сына Андрея. Но полгода назад семейная идиллия разрушилась ― теперь супруги встречаются только в присутствии полиции. Больше о грядущем выпуске — читайте в материале.





Несколько месяцев назад Таня Волкова со скандалом сбежала из дома с ребенком в другой город и подала на развод. Но ее муж и там их нашел. Он приезжает к их дому и устраивает скандалы, после которых маленький Андрей днями не спит и не кушает.

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Павел оббивает пороги чиновников, чтобы те повлияли на его жену. Мужчина через суд смог получить право на короткие встречи с сыном. Но это решение его не устраивает. Он не хочет разрушать семью и намерен вернуть жену с сыном домой. Ведь мужчина уверен, что на их семью навели проклятие ее родственники ― тетя и бабушка. Павел уверяет, что на Тане лежит приворот, поэтому она сама не понимает, что делает.

«Самое ужасное в семейных конфликтах и скандалах ― когда от них страдают дети. Ведь в этих криках и ссорах некоторые родители забывают, что рядом находится их ребенок, который ни в коем случае не должен видеть разборки мамы и папы. Каждые родители должны ограничивать маленького человечка от личных проблем их пары и тем более не должны впутывать ребенка в этот конфликт. К сожалению, герои нашего выпуска не думали о влиянии их ссор на маленького Андрея», – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

В студии проекта «Один за всіх» бывшие супруги, молодые Таня и Павел, окончательно решат, с кем из них должен остаться Андрюша. Эксперты и ведущий попробуют развеять чары, под влиянием которых, по словам Павла, находится его бывшая жена, и узнают истинную причину ухода Тани из семьи и ограничения доступа папы к сыну.

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