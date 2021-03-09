Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvMXphdnNlaCIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

«Один за всіх»-16: история 11 выпуска о сбежавшей из-за порчи жене

09.03.2021

В студии проекта «Один за всіх»-16 бывшие супруги, молодые Таня и Паша Волковы, хотят окончательно решить, с кем из них должен остаться их маленький сын Андрей. Пару месяцев назад Таня со скандалом сбежала из дома с ребенком в другой город и подала на развод. Но ее бывший возлюбленный не хочет разрушать семью и намерен вернуть жену с сыном домой. Ведь мужчина уверен, что на Таню навели порчу…

В 11 выпуске вы также узнаете:

  • Почему Таня сбежала от мужа? 
  • Какую версию расскажет Павел? Что стало причиной развода?
  • Что удасться установить экспертам и ведущему программы?
  • И с кем лучше и безопаснее остаться сыну Андрею?

Больше по теме: «Один за всіх»-16: история 10 выпуска о найденной родной сестре Даше

Не пропустите 11 выпуск программы «Один за всіх»-16 уже завтра, 10 марта, в 19:00 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить