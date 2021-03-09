«Один за всіх»-16: история 11 выпуска о сбежавшей из-за порчи жене
09.03.2021
В студии проекта «Один за всіх»-16 бывшие супруги, молодые Таня и Паша Волковы, хотят окончательно решить, с кем из них должен остаться их маленький сын Андрей. Пару месяцев назад Таня со скандалом сбежала из дома с ребенком в другой город и подала на развод. Но ее бывший возлюбленный не хочет разрушать семью и намерен вернуть жену с сыном домой. Ведь мужчина уверен, что на Таню навели порчу…
В 11 выпуске вы также узнаете:
- Почему Таня сбежала от мужа?
- Какую версию расскажет Павел? Что стало причиной развода?
- Что удасться установить экспертам и ведущему программы?
- И с кем лучше и безопаснее остаться сыну Андрею?
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Не пропустите 11 выпуск программы «Один за всіх»-16 уже завтра, 10 марта, в 19:00 на телеканале СТБ.
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