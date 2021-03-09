У студії проєкту «Один за всіх»-16 колишнє подружжя, молоді Таня і Паша Волкови, хочуть остаточно вирішити, з ким із них залишиться їхній маленький син Андрій. Кілька місяців тому Таня зі скандалом втекла з дому з дитиною до іншого міста і подала на розлучення. Проте її колишній коханий не хоче руйнувати сім’ю і має намір повернути дружину з сином додому. Адже чоловік упевнений, що на Таню навели порчу…

В 11 випуску ви також дізнаєтесь:

Чому Таня втекла від чоловіка?

Яку версію розповість Павло? Що стало причиною розлучення?

Що вдасться встановити експертам і ведучому програми?

І з ким краще і безпечніше залишитися синові Андрію?

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Не пропустіть 11 випуск програми «Один за всіх»-16 уже завтра, 10 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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