«Один за всіх»-16: історія 11 випуску про дружину, яка втекла від чоловіка через порчу
09.03.2021
У студії проєкту «Один за всіх»-16 колишнє подружжя, молоді Таня і Паша Волкови, хочуть остаточно вирішити, з ким із них залишиться їхній маленький син Андрій. Кілька місяців тому Таня зі скандалом втекла з дому з дитиною до іншого міста і подала на розлучення. Проте її колишній коханий не хоче руйнувати сім’ю і має намір повернути дружину з сином додому. Адже чоловік упевнений, що на Таню навели порчу…
В 11 випуску ви також дізнаєтесь:
- Чому Таня втекла від чоловіка?
- Яку версію розповість Павло? Що стало причиною розлучення?
- Що вдасться встановити експертам і ведучому програми?
- І з ким краще і безпечніше залишитися синові Андрію?
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Не пропустіть 11 випуск програми «Один за всіх»-16 уже завтра, 10 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ.
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