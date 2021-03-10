Сергій Костира прокоментував прийдешній 11 випуск проєкту «Один за всіх»-16

Герої 11 випуску, який вийде вже сьогодні, — молода сім’я Волкових з Хмельниччини. Рік щаслива пара в гармонії і розумінні виховувала свого маленького сина Андрія. Та пів року тому сімейна ідилія зруйнувалася — тепер подружжя зустрічається тільки в присутності поліції. Більше про очікуваний випуск — читайте в матеріалі.

Кілька місяців тому Таня Волкова зі скандалом втекла з дому з дитиною в інше місто і подала на розлучення. Проте її чоловік і там їх знайшов. Він приїжджає до їхнього будинку і влаштовує скандали, після яких маленький Андрій днями не спить і не їсть.

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Павло оббиває пороги чиновників, щоб ті вплинули на його дружину. Чоловік через суд зміг отримати право на короткі зустрічі з сином. Але це рішення його не влаштовує. Він не хоче руйнувати сім’ю і має намір повернути дружину з сином додому. Адже чоловік упевнений, що на їхню родину навели прокляття її родичі ― тітка і бабуся. Павло запевняє, що на Тані лежить приворот, тому вона сама не розуміє, що робить.

«Найжахливіше в сімейних конфліктах і скандалах — коли від них страждають діти. Адже в цих криках і сварках деякі батьки забувають, що поруч перебуває їхня дитина, яка в жодному разі не повинна бачити розбірки мами і тата. Кожні батьки повинні обмежувати маленьку людину від особистих проблем їхньої пари і тим більше не повинні вплутувати дитину в цей конфлікт. На жаль, герої нашого випуску не думали про вплив їхніх сварок на маленького Андрія», — коментує історію ведучий Сергій Костира.

У студії проєкту «Один за всіх» колишнє подружжя, молоді Таня і Павло, остаточно вирішать, із ким із них має залишитися Андрійко. Експерти і ведучий спробують розвіяти чари, під впливом яких, за словами Павла, перебуває його колишня дружина, і дізнаються справжню причину втечі Тані з сім’ї та обмеження доступу тата до сина.

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