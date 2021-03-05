7 марта в 20:00 в 10 выпуске остросоциального проекта «Один за всіх»-16 эксперты и ведущий в студии помогут героям найти сестру, которая пропала 16 лет назад! Не пропустите в это воскресенье новую историю на телеканале СТБ во главе с ведущим Сергеем Костырой.

В проект обратились родные сестры и брат Олеся, Мария и Никита. В детстве у них была еще одна сестра Даша. Но в четырехмесячном возрасте, по словам мамы, малышка умерла от воспаления легких. Дети не могли поверить в такую неожиданную смерть сестры, ведь не видели ни ее тела, ни свидетельства о смерти.

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А через 16 лет Никита нашел дома документ, который подтвердил опасения: мама все это время им лгала – сестра Даша жива! Но раскаиваться родители не спешат. Наоборот, мама разорвала единственный документ, в котором говорилось, где можно найти Дашу. О том, что случилось 16 лет назад, она наотрез отказывается говорить и стыдится своего поступка. В это время дети разорвали связь с родителями и держат на них глубокую обиду. Они серьезно настроены найти свою сестру, ведь это их родной человек.

«История, и вправду, была очень запутанная: мама не хотела идти с нами на контакт и помогать в поисках ее младшей дочери. Мы боялись, что девочка и вовсе могла уже быть неживой… Но сделали все возможное, чтобы ее брат и сестры узнали, что произошло в день пропажи Даши. Это удивительная история о крепкой связи братьев и сестер. О том, что сквозь года они помнят о своей сестре, которую видели всего в возрасте четырех месяцев, и до сих пор хотят ей помочь обрести семью», – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра раскроют тайну исчезновения малышки Даши. Что родители сделали с ребенком, и куда он попал после этого? Журналистское расследование заведет команду в церковь… Как сложилась судьба Даши, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

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