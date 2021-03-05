7 березня о 20:00 у 10 випуску гостросоціального проєкту «Один за всіх»-16 експерти і ведучий у студії допоможуть героям знайти сестру, яка зникла 16 років тому! Не пропустіть цієї неділі нову історію на телеканалі СТБ на чолі з ведучим Сергієм Костирою.

У проєкт звернулися рідні сестри і брат Олеся, Марія і Микита. У дитинстві у них була ще одна сестра Даша. Але в чотиримісячному віці, за словами мами, маленька померла від запалення легенів. Діти не могли повірити в таку несподівану смерть сестри, адже не бачили ні її тіла, ні свідоцтва про смерть.

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А через 16 років Микита знайшов удома документ, який підтвердив побоювання: мама весь цей час їм брехала — сестра Даша жива! Але каятися батьки не поспішають. Навпаки, мама розірвала єдиний документ, у якому йшлося про те, де можна знайти Дашу. Про те, що трапилося 16 років тому, вона навідріз відмовляється говорити і соромиться свого вчинку. У цей час діти розірвали зв’язок із батьками і тримають на них глибоку образу. Вони серйозно налаштовані знайти свою сестру, адже це їхня рідна людина.

«Історія, і справді, була дуже заплутана: мама не хотіла йти з нами на контакт і допомагати в пошуках її молодшої дочки. Ми боялися, що дівчинка й зовсім могла вже бути неживою… Але зробили все можливе, щоб її брат і сестри дізналися, що сталося в день зникнення Даші. Це дивовижна історія про міцний зв’язок братів і сестер. Про те, що крізь роки вони пам’ятають про свою сестру, яку бачили всього у віці чотирьох місяців, і досі хочуть їй допомогти знайти сім’ю», — прокоментував випуск ведучий Сергій Костира.

У студії «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира розкриють таємницю зникнення дівчинки Даші. Що батьки зробили з дитиною, і куди вона потрапила після цього? Журналістське розслідування заведе команду до церкви… Як склалася доля Даші, дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.

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