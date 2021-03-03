У 9 випуску програми «Один за всіх» з’ясовували, з ким краще залишити чотирьох дітей. По допомогу звернувся 70-річний Микола. Уже 6 років він є опікуном онуків від свого померлого сина, адже їхня мати була позбавлена батьківських прав. Проте лише троє онуків проживають із ним, адже одну дитину викрали рідні дядько і тітка. Наразі вони забороняють дідусеві навіть бачитися з дівчинкою. Крім того, з’явилася рідна мати, яка почала бій за повернення собі всіх дітей. Більше — в матеріалі.

У студії Микола розповів, що вже 6 років бореться за право виховувати онуку. Навіть рішення Верховного суду не зупиняє дядька й тітку, які порушують закон, переховуючи дівчинку. Чоловік виховує онуків через те, що втратив рідного сина, а невістка Надія була позбавлена батьківських прав. Жінка пиячила, не піклувалася про дітей, залишала їх напризволяще.

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Подружжя, яке 6 років переховує Міланку, приїхало до студії. Марина та Микола розповіли, що дідусь не любить своїх онуків, а поки Міланка хворіла, навіть не цікавився її станом здоров’я. Дідусь із цим категорично не погодився, адже вважає, що робив усе можливе, щоб виховати онуків і залишити всіх чотирьох разом. Коли стало відомо, що Надія позбавлена батьківських прав, подружжя відмовилося забирати всіх чотирьох. А через кілька місяців вирішило взяти лише одну дівчинку.

Зараз між розділеними дітьми розгорілася справжня ворожнеча і протистояння. Троє онуків Миколи проходять додому до Міланки і намагаються її викрасти. Це стало неабияким стресом для дівчинки. І поки дорослі чубляться, біологічна мати почала процес повернення всіх дітей.

Надія приїхала до студії, де звинуватила Миколу в тому, що він налаштував дітей проти неї. Проте команда проєкту зв’язалася зі службою у справах дітей, які повідомили справжню причину позбавлення Надії батьківських прав: жінка постійно пиячила, діти занедбані гралися з оголеними дротами, були голодні і недоглянуті. Мати все заперечувала.

Психологиня поспілкувалася з дітьми, щоб зрозуміти їхнє ставлення до матері. Усі вважають Надію зрадницею і не пам’ятають, коли востаннє вона до них навідувалася. Тож наприкінці програми стало зрозуміло, що дядьку з тіткою і дідусю необхідно налагодити стосунки, щоб діти не потрапили до рук горе-матері. Дідусь Микола погодився написати відмову від опікунства над Міланкою на користь Миколи і Марини. Проте за умови, що йому дозволятимуть із нею бачитися.

Наприкінці випуску всі діти зустрілися разом, а дорослі пообіцяли налагодити стосунки.

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