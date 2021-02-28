У 8 випуску програми «Один за всіх» встановлювали істину в шокуючій історії. 5-річна Віка прийшла до дитячого садочку у величезних синцях, гематомах та із заплаканими очима. Вихователька одразу оглянула все тіло дитини і на статевих органах виявила сліди наруги. Подзвонивши матері, вихователька почула відповідь, мовляв, це методи виховання Сергія — батька дівчинки. Більше — в матеріалі.

Батько вийшов із СІЗО через брак доказів. Зараз чоловік робить все можливе, аби повернути дитину. Ба більше, звинувачує у всьому Юлію.

До студії завітала вихователька Юлія. Жінка розповіла, що одного дня Віка прийшла до садочка, і попросила подивитися, як її побив тато. Виявивши сліди наруги, вихователька звернулася до поліції. На вечір Юля з дитиною приїхала до лікарні. Після лікарні соціальна служба передала дитину під опіку бабусі та старшої сестри.

Мати Вікторії запевняє, що її чоловік ніколи не скривдив би донечку. До студії жінка приїхала, аби повернути Віку додому. Жінка каже, що синці — це наслідки нещасного випадку. А Юля просто намагається вигнати дитину з садочка.

Старша сестра Вікторії зізналася, що її мати взагалі вигнала, аби залишитися з коханим. Поведінка матері змінилася, тільки но з’явився Сергій. Вона змінила номери телефонів, відмовившись від спілкування з дітьми.

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Сергій приїхав до студії, де заперечував усі звинувачення. Але команда проєкту зв’язалася з колишньою дружиною чоловіка. Жінка зізналася, що не сумнівається в його тиранії. Він неодноразово бив її і дитину. Відбив синові нирку, довів її до епілепсії і систематично знущався.

Щоб з’ясувати істину, психолог поспілкувався з Вікторією. Налякана дівчинка розповіла, як її б’є батько. Крім того зізналася, що батько показував їй статевий орган. Перед випуском Сергій пройшов детектор брехні, який довів, що чоловік бив дочку і ходив перед нею оголений.

Запис програми і результати поліграфа передали правоохоронним органам. Розпочато слідство, а також соціальні служби вирішують питання щодо позбавлення горе-батьків батьківських прав.

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