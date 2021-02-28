В 8 выпуске программы «Один за всех» устанавливали истину в шокирующей истории. 5-летняя Вика пришла в детский сад с огромными синяками, гематомами и с заплаканными глазами. Воспитательница сразу осмотрела все тело ребенка и на половых органах обнаружила следы насилия. Позвонив матери, воспитательница услышала ответ, мол, это методы воспитания Сергея — отца девочки. Больше — в материале.

Отец вышел из СИЗО из-за отсутствия доказательств. Сейчас мужчина делает все возможное, чтобы вернуть ребенка. Более того, обвиняет во всем Юлию.

В студию пришла воспитательница Юлия. Женщина рассказала, что Вика пришла в садик, и попросила посмотреть, как ее избил отец. Обнаружив следы надругательства, воспитательница обратилась в полицию. К вечеру Юля с ребенком приехали в больницу. После больницы социальная служба передала ребенка под опеку бабушки и старшей сестры.

Мать Виктории уверяет, что ее муж никогда не обидел бы дочь. В студию женщина приехала, чтобы вернуть Вику домой. Женщина говорит, что синяки — это последствия несчастного случая. А Юля просто пытается выгнать ребенка из садика.

Старшая сестра Виктории призналась, что ее мать вообще выгнала, чтобы остаться со своим возлюбленным. Поведение матери изменилось, как только появился Сергей. Она поменяла номера телефонов, отказавшись от общения с родными детьми.

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Сергей приехал в студию, где отрицал все обвинения. Но команда проекта связалась с бывшей супругой мужчины. Женщина призналась, что не сомневается в его тирании. Он неоднократно избивал ее и ребенка. Отбил сыну почку, довел ее до эпилепсии и систематически издевался.

Чтобы установить истину, психолог пообщался с Викторией. Напуганная девочка рассказала, как ее бьет отец. Кроме того призналась, что отец показывал ей половой орган. Перед выпуском Сергей прошел детектор лжи, который доказал, что мужчина бил дочь, а также ходил перед ней голым.

Запись программы и результаты полиграфа передали правоохранительным органам. Начато следствие, а социальные службы решают вопрос по лишению горе-родителей родительских прав.

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