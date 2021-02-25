Чиновник Вильской ОТГ напал на съемочную группу проекта СТБ «Один за всех»

Инцидент произошел 22 февраля во время выезда команды «Один за всіх» в село Новополь по факту жестокого обращения с детьми.

24 февраля в эфире СТБ вышел резонансный выпуск остросоциального проекта «Один за всіх» о многодетной семье с Житомирщины. В программу обратились старшие дети Анна и Володя с просьбой защитить всех детей семьи от насилия.

Их мама, 36-летняя Наталья Билинская, воспитывает девятерых детей. 16-летняя Аня и 14-летний Володя – от первого брака, остальные семеро детей, младшей из которых всего 8 месяцев, – от гражданского мужа, с которым сейчас проживает Наталья. Она гордо носит звание матери-героини и не упускает случая воспользоваться своим удостоверением. Но, как оказалось, до идиллии в семье далеко. Ко всем без исключения детям отец семейства применяет настолько жестокие методы воспитания, что старшие опасаются за их жизни. Не разжег печь – отец засовывает голову ребенка в дверцу печи, не выучил таблицу умножения – ставит на колени, мало дров нарубил – бьет обухом топора, а если и вовсе не захотел рубить дрова – бьет головой об стену.

Аня и Володя уже несколько лет хотят сбежать из дому и жить в детдоме. Мать их слова воспринимала за клевету, как попытку избавиться от неродного отца, и даже готова была родить десятого ребенка. Сам глава семейства тоже отрицал факт насилия в собственной семье.

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Чтобы разобраться в ситуации, психолог проекта «Один за всіх» несколько дней провела в семье Билинских. С помощью тестов было доказано, что дети говорят правду – они действительно подвергались жестокому обращению со стороны отца и отчима.

У ведущего и экспертов «Один за всіх» не было никаких сомнений в том, что родительских прав надо лишить как отца, так и маму-героиню. Но оставался вопрос: почему люди, которые знали о том, что происходит в многодетной семье, не предпринимали мер для защиты и спасения детей? Почему на ситуацию не отреагировали местные власти?

Чтобы окончательно разобраться в происходящем, команда проекта выехала на Житомирщину к Белому Петру Витальевичу, главе Вильской ОТГ, который лично знает семью Билинских. Ему был задан всего один вопрос: почему все эти годы он не реагировал на факт насилия над детьми и отговаривал Наталью ехать на проект «Один за всіх». Вместо диалога Петр проявил неправомерные действия в адрес съемочной группы.

«Еще по дороге к его месту работы глава реагировал агрессивно и требовал, чтобы оператор прекратил съемку. Когда же мы зашли в сельсовет, ситуация вышла из-под контроля. В момент, когда наша журналистка задавала вопросы о семье Билинских, господин Белый резко опрокинул камеру, после чего поднял руку на пытавшегося успокоить его оператора. Но Петр не учел одного – наша камера все это время продолжала снимать», – рассказал о произошедшем ведущий Сергей Костыра.

Видео агрессивной реакции чиновника можно посмотреть по ссылке.

Только после вмешательства команды «Один за всіх» социальные службы взялись за спасение детей. Их срочно отправили в Клиническую больницу Житомирской области. Пока детей осматривали медики, ведущий Сергей Костыра вместе с бабушкой детей Еленой обратились в полицию с заявлением о домашнем насилии над детьми. И только после этого на Олега было открыто уголовное производство и начато следствие.

Через несколько дней после визита съемочной группы детей отправили в центр социально-психологической реабилитации. Там они пробудут ближайшие 9 месяцев. Благодаря вмешательству «Один за всіх» дети находятся в безопасности и получают профессиональную психологическую помощь.

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