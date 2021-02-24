36-летняя Наталья воспитывает 9 детей и имеет звание матери-героини. Однако за закрытыми дверьми дома творится настоящий ужас, ведь старшие дети мечтают жить в приюте. Все из-за методов воспитания главы семейства. Однако мать не встает на защиту своих детей. Наоборот, она уверена, что это бурная фантазия Анны и Володи, которым мужчина не является родным отцом. Больше о 7 выпуске программы «Один за всіх»-16 — читайте в материале.

Старшая дочь Анна приехала в студию программы «Один за всіх». Она не может больше терпеть издевательства над собой и над младшими братьями и сестрами. Отчим Олег часто бил ее ремнем, а Вову — шлангом или топором. Более того, даже родных детей мужчина пытает. Голову родного сына пихает в печь за то, что вовремя не натоплено.

А вот мать Наталья считает свою семью образцовой. В студию женщина приехала, чтобы спасти брак и заверить детей, что выносить ссоры на показ нельзя. Мужчина порой бьет и ее, однако Наталья не считает это проблемой. А началось такое жестокое отношение с момента, когда они потеряли ребенка. Анна рассказала, что младенец родился мертвым из-за ежедневных избиений матери. Более того, Наталья получала и ножевые ранения. Вызывали полицию, писали заявление, однако женщина прощала Олега каждый раз.

Олег вышел в студию, где вел себя достаточно агрессивно. Он уверял, что у него дома правильная дисциплина. Все обвинения отрицал. Анну назвал наркоманкой, а сына Вову — лентяем, не знающим таблицы умножения. В студии показали фото травм, которые детям нанес Олег. Увиденное шокировало всех.

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Однако это не единственное, что удалось узнать команде проекта. В студии включили видео, на котором сама Наталья ужасающе и жестоко относится к родным детям. Женщина учит малышей матам и неприличным жестам. А старших так же бьет по голове. Ведущий Сергей Костыра заверил, что сделает все возможное, чтобы лишить Наталью родительских прав. А Олегу категорически запретил появляться вблизи дома семьи.

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