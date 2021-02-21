22-летняя Александра и ее младший брат Марк ищут биологических родителей. Двое воспитывались в приемной семье, где жизнь была тяжелым испытанием. Отец ушел из семьи, а мать мстила приемным детям. Страшные издевательства, избиения, оскорбления, — все это пришлось пережить брату и сестре. Команда проекта «Один за всех» объехала всю Украину, чтобы найти родных Саши и Марка.

В студии программы Александра и ее брат поделились, что искренне верят в то, что их родная мать добрая женщина. Более того, она не просто так бросила их, а была вынуждена.

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С детского дома их забрала приемная семья, которая издевалась над ними. Детей били за то, что они съедали кусок хлеба. А однажды Александру привязали к батарее и долго били ремнем. Марка бил отчим проводом до крови, а стены у его кровати были в красных пятнах.

Единственная информация, с которой команда взялась за поиски — номер детского дома. Журналисты смогли найти имя биологической матери и ее старый адрес. Поиски продолжились в базах жителей Украины. И вот, в студию пришли старшие брат и две сестры. Они узнали Сашу и Марка, а также поделились воспоминаниями из детства.

Биологическая мать Евгения также приехала в студию. Женщина рассказала, что ей до сих пор стыдно за потерю детей. В тот период она выпивала и проживала с мужчиной, который был также зависим. Однако команда проекта провела расследование, и выяснила, что мать не занималась воспитанием своих детей. Старшие брат и сестры работали с 9 лет, чтобы прокормить друг друга и Александру с Марком.

Дети простили Евгению, ведь женщина действительно начала искупать вину. Она прекратила пить и посвящает все свое время детям. Александра и Марк признались, что не готовы простить мать. А вот продолжить общение с братом и сестрами они таки настроены, ведь у них одна кровь.

Но вскоре сердце Александры растаяло, и она решила дать матери шанс. А уже после съемок Саша пригласила маму к себе в Харьковскую область.

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