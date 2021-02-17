37-летний Дмитрий ежедневно ходит к дому бывшей жены Анны, чтобы увидеть двух родных сыновей. Мужчину беспокоит то, что бывшая нашла детям нового отца — малайзийца. С ним она собирается навсегда уехать заграницу, а Дмитрия лишить родительских прав. В 5 выпуске программы «Один за всіх»-16 выяснили, в чем причина ненависти бывшей жены, а также установили правду.

В студии проекта «Один за всіх» Дмитрий признался, что подозревает нового мужа Анны в желании похитить детей и вывезти за границу. Бывшая жена настроила сыновей против него, а сейчас вообще не дает возможности встретиться. И это несмотря на все, что для детей делал Дима: учил правописанию, читать, заботился о них и тому подобное. Но однажды Анна обвинила его в избиении и издевательствах над детьми. Психологи рекомендовали запретить Диме видеться с детьми. Женщина также написала заявление в полицию, однако побоев снять не смогли, ведь не было следов рукоприкладства.

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А вот новый избранник Анны Теодор убежден, что Дмитрия вообще нельзя подпускать к детям. Ведь то, что он услышал от мальчиков, очень шокировало его. В студии проекта «Один за всых» Теодор рассказал, что Дмитрий развращал собственных сыновей. Более того, бил малолетних и смеялся над ними.

Эксперты и ведущий решили больше узнать о Теодоре. Выяснилось, что у мужчины есть также двое 4-летних детей, однако они в интернате, ведь суд запретил ему заниматься их воспитанием.

Анна появилась в студии, где сообщила об избиении Дмитрием собственных детей. Мол, сыновья начали жаловаться на папу. Анна стала замечать синяки и шишки на голове. Однако женщина решила пойти в первую очередь не в больницу, а к частному психологу, который вынес заключение: дети боятся отца. На вопрос, поднимал ли Дима на нее руку, Анна призналась, что нет. Но четко убеждена, что бывший муж — тиран, наркоман и извращенец.

С детьми пообщалась психолог проекта. Стало понятно, что Дмитрий никогда не обижал сыновей, научил их играть в шахматы, кормил пирожками и тому подобное. Все точки над «і» расставил результат полиграфа. Дмитрий перед выпуском прошел детектор лжи. Выяснилось, что отец никогда не развращал, не бил мальчиков, более того, даже не ставил их в угол.

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