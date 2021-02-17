37-річний Дмитро щодня ходить до будинку колишньої дружини Анни, щоб побачити двох рідних синів. Чоловіка бентежить те, що колишня знайшла дітям нового батька — малайзійця. З ним вона збирається назавжди поїхати закордон, а Дмитра позбавити батьківських прав. У 5 випуску програми «Один за всіх»-16 з’ясували, у чому причина ненависті колишньої дружини, а також встановили правду.

У студії проєкту «Один за всіх» Дмитро зізнався, що підозрює нового чоловіка Анни у прагненні викрасти дітей і вивезти за кордон. Колишня дружина налаштувала синів проти нього, а зараз узагалі не дає можливості зустрітися. І це попри все, що для дітей робив Діма: вчив правопису, читати, піклувався про них тощо. Та одного для Анна звинуватила його у побитті і знущанні над дітьми. Психологи порекомендували заборонити Дімі бачитися з дітьми. Жінка також написала заяву до поліції, проте побоїв зняти не змогли, адже не було слідів рукоприкладства.

Більше на тему: Проєкт «Один за всіх» на СТБ врятував 15-річну дівчинку

А от новий обранець Анни Теодор переконаний, що Дмитра взагалі не можна підпускати до дітей. Адже те, що він почув від хлопчиків, страшенно шокувало його. У студії проєкту «Один за всіх» Теодор розповів, що Дмитро розбещував власних синів. Ба більше, бив малолітніх і сміявся над ними.

Експерти і ведучий вирішили більше дізнатися про Теодора. З’ясувалося, що в чоловіка є також двое 4-річних дітей, проте їх виховують в інтернаті, адже суд заборонив йому займатися їх вихованням.

Анна з’явилася у студії, де повідомила про побиття Дмитром власних дітей. Мовляв, сини почали жалітися на тата. Анна стала помічати синці і гулі на голові. Проте жінка вирішила піти насамперед не до лікарні, а до приватного психолога, який зробив висновок: діти бояться батька. На запитання, чи піднімав Діма руку на неї, Анна зізналася, що ні. Однак чітко переконана, що колишній — тиран, наркоман, збоченець.

З дітьми поспілкувалася психологиня проєкту. Стало зрозуміло, що Дмитро ніколи не ображав синів, навчив їх грати в шахи, годував пиріжками тощо. Усі крапки над «і» розставив результат поліграфа. Дмитро перед випуском пройшов детектор брехні. З’ясувалося, що батько ніколи не розбещував, не бив хлопчиків, ба більше, навіть не ставив їх у куток.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ