Проєкт «Один за всіх» на СТБ врятував 15-річну дівчинку

14 лютого в ефірі СТБ вийшов резонансний випуск гостросоціального проєкту «Один за всіх». Мама не один рік морила голодом свою хвору доньку Богданку. У дівчинки синдром Дауна і важка форма ДЦП. У свої 15 років вона важить усього 8,5 кілограма. Для порівняння, така вага вважається нормою для 8–10-місячної дитини – вага Богданки має бути в 5 разів більшою.

Богданку в такому важкому стані знайшла волонтерка Червоного Хреста Марина Матірко. Вона повідомила в правоохоронні органи і соціальні служби, які тут же забрали дівчинку в лікарню, а також звернулася по допомогу на проєкт «Один за всіх».

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Як з’ясували експерти в студії проєкту, мама Ірина не годувала належним чином дочку, бо їм вимкнули газ і гарячу воду через несплату боргів. Сім’я голодувала по кілька днів, а коли в матері з’являлися гроші, вона купувала готову їжу в супермаркеті. Тим часом, від голоду Богданка почала їсти матрац, на якому лежала.

«У ході медичного огляду було встановлено, що дитина є інвалідом дитинства, має ряд важких захворювань, затримку фізичного та психічного розвитку, повністю не здатна до самообслуговування: не вміє ходити, сидіти, стояти і говорити. У домі немає будь-яких запасів засобів для гігієни, одягу, постелі — зафіксовані антисанітарні умови проживання. За даним фактом було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 166 ККУ за фактом злісного невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинили тяжкі наслідки. Санкція даної статті передбачає від двох до п’яти років обмеження або позбавлення волі», — прокоментувала кваліфікацію справи прокурорка Тетяна Кондратенко.

У студії проєту своєї провини мати Ірина і старша сестра Катя не визнавали. Вони запевняли, що дівчинці буде краще жити з родиною, ніж у дитячому будинку-інтернаті. А важкий стан дитини і невідповідні умови для її життя пояснюють лише недостатньою матеріальною допомогою, яку їм виплачує держава.

Після втручання журналістів проєкту «Один за всіх» 15-річна Богданка продовжить перебувати під пильним наглядом медиків. Днями її долю вирішували в Інгулецькому районному суді міста Кривий Ріг. Під час засідання мама Ірина визнала, що її дитині потрібна кваліфікована допомога. Суд ухвалив рішення задовольнити позовні вимоги: відібрати дитину в матері без позбавлення батьківських прав і стягнути аліменти на утримання неповнолітньої дитини в розмірі 1/4 частини всіх видів її заробітку.

Доля Богданки вирішена – незабаром її переведуть до реабілітаційного центру, де дівчинку доглядатимуть професіонали і її життю ніщо не загрожуватиме.

«У зв’язку з тим, що Богданка — дитина з вродженою інвалідністю, відповідний пакет документів буде спрямований в обласній департамент з метою отримання направлення та подальшого влаштування у спеціалізований дитячий заклад — дитячий інтернат», — прокоментував рішення суду Сергій Совенко, начальник служби у справах дітей Інгулецького райвиконкому Криворізької міськради.

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