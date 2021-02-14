15-річна Богданка була змучена голодом і холодом. У безпорадному стані, на голих дошках серед тарганів, іі виявила волонтерка Криворізької міської організації Червоного Хреста Марина. Одразу ж почали бити на сполох, забрали дівчинку до лікарні, де всіма силами лікарі рятували Богданці життя. Більше про 4 випуск 16 сезону програми «Один за всіх» — в матеріалі.

Саме завдяки Марині Богданка досі жива. У студії проєкту «Один за всіх» жінка розповіла про той день, коли знайшла дівчинку. Квартира у страшному антисанітарному стані, бруд, смрад і суцільний безлад. У домі не було навіть засобів гігієни.

Аж раптом Марина почула скигли і крик. Жінка виявила скручену у формі ембріону 15-річну дівчинку. З’ясувалося, що сусіди вже декілька років не бачили цю дитину, адже мати жодного разу з нею не виходила на двір. Ба більше, через суцільний голод, Богданка почала їсти матрац. Ходити, сидіти і розмовляти вона також не вміє.

Катерина — старша сестра Богданки — вважає, що у неї відібрали близьку людину. Марину не вважає рятівницею. Навпаки, жінка нахабно прийшла до їх дому, звідки викрала дитину. А маленька вага Богданки виключно через те, що у неї синдром Дауна. А страшні антисанітарні умови через відімкнений газ. Стало зрозуміло, що Катерина шукає винний, проте не бачить власних помилок.

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Мати Ірина переконана, що з вихованням такої дитини ладна впоратися лише вона. А всі служби просто перебільшують. Жодної допомоги вона від волонтерів не отримала, тож звинуватили у стані Богданки саме їх. На роботу ані мама, ані Катерина не пішли. Жінки вважають, що це недоцільно. Про щомісячну допомогу Ірина не розповіла. Проте журналісти дізналися, що жінка отримала 21 000 гривень від держави. Кошти пішли не зрозуміло на що.

У студії з’явилася ще одна донька Ірини. Дівчина розповіла, що вже 10 років не спілкується з родиною. І раніше вони жили в жахливих умовах, тож вирішила врятувати своє життя самостійно.

Після випуску мати і донька пообіцяли змінити своє життя, а також змінити ставлення до Богданки. Проте згодом нічого не змінилося. Тож Богданку переведуть до реабілітаційного центру, де за нею доглядатимуть професіонали.

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