15-летняя Богданка была замучена голодом и холодом. В беспомощном состоянии, на голых досках среди тараканов, ее нашла волонтер Криворожской городской организации Красного Креста Марина. Сразу же начали бить тревогу, забрали девочку в больницу, где всеми силами врачи спасали Богданке жизнь. Больше о 4 выпуске 16 сезона программы «Один за всех» — в материале.

Именно благодаря Марине Богданка до сих пор жива. В студии проекта «Один за всех» женщина рассказала о том дне, когда нашла девочку. Квартира в страшном антисанитарном состоянии, грязь, смрад и сплошной беспорядок. В доме не было даже средств гигиены.

Вдруг Марина услышала крики и жалостливый плач. Женщина обнаружила скрученную в форме эмбриона 15-летнюю девочку. Выяснилось, что соседи уже несколько лет не видели этого ребенка, ведь мать ни разу с ней не выходила на улицу. Более того, из-за страшного голода, Богданка начала есть матрац. Ходить, сидеть и разговаривать она также не умеет.

Екатерина — старшая сестра Богданки — считает, что у нее отобрали близкого человека. Марину не считает спасительницей. Напротив, женщина нагло пришла в их дом, откуда похитила ребенка. А небольшой вес Богданки исключительно из-за того, что у нее синдром Дауна. Страшные антисанитарные условия из-за отключенного газа. Стало понятно, что Екатерина ищет виновных, но не видит собственных ошибок.

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Мать Ирина убеждена, что с воспитанием такого ребенка способна справиться только она. А все службы просто преувеличивают. Никакой помощи она от волонтеров не получила, поэтому обвинила в состоянии Богданки именно их. На работу ни мама, ни Екатерина не пошли. Женщины считают, что это нецелесообразно. О ежемесячном пособии Ирина не рассказала. Однако журналисты узнали, что женщина получила 21 000 гривен от государства. Средства пошли непонятно на что.

В студии появилась еще одна дочь Ирины. Девушка рассказала, что уже 10 лет не общается с семьей. И раньше они жили в ужасных условиях, поэтому решила спасти свою жизнь самостоятельно.

После выпуска мать и дочь пообещали изменить свою жизнь, а также поменять отношение к Богданке. Однако впоследствии ничего не изменилось. Поэтому Богданку переведут в реабилитационный центр, где за ней будут ухаживать профессионалы.

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