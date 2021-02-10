16-летняя Елена пытается лишить своих родителей родительских прав. Пока мать работает за рубежом, отец ее терроризирует. Такой шаг — крик о помощи. Из-за большой обиды на родителей одной ночью девушка ушла из дома. Сейчас ее воспитывает другая семья. А вот биологические родители искренне не понимают, в чем они виноваты. Больше — в материале о 3 выпуске программы «Один за всіх».

В студии программы «Один за всіх» Елена призналась, что старается вычеркнуть родителей из своей жизни. Она неоднократно писала заявления, чтобы лишить их родительских прав. К этому ее побуждает отсутствие материнского тепла. А отец попросту ее терроризирует.

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Мама уехала на заработки в Польшу, поэтому Елена жила с папой. Тот начал ее обвинять в нетрадиционной ориентации. Когда девушке это надоело, она ушла жить к родителям своей близкой подруги. Семья, которая приняла Лену, рассказала о совместной жизни с подростком. Поначалу Лена плакала, жаловалась на отца, однако проявлений агрессии или негативного отношения с его стороны приемная семья воочию не замечала.

Выяснилось, что у Лены есть родная старшая сестра Настя. В студии женщина поделилась своими подозрениями. Мол девушка хочет получить только деньги от родителей. Более того, мама сделала ей документы для Польши и арендовала квартиру, куда ехать Лена отказалась. Отец оплачивал все прихоти: курсы маникюра, оборудование для мастера ногтевого сервиса. А когда Лена увлеклась верховой ездой, то папа купил собственную лошадь для дочери. Поэтому единственная цель девушки — лишить родителей прав и получать от них алименты. И отнюдь не наказать их за отсутствие внимания и любви.

Отец Олег до сих пор не может понять, что же так возмутило его дочь. Мужчина слезно умолял Елену вернуться домой. Папа стоял на коленях перед ней в ​​студии проекта «Один за всіх». Стало также известно, что подруга Лены написала пост, в котором обвинила его в тирании, что привело к обширному инфаркту у Олега. Это сообщение облетело весь их небольшой город. Никто в это не поверил, ведь знакомые и соседи считают Олега примерным отцом. Он ни разу не поднял руки на дочь и не обидел словом.

Лена отметила, что готова забрать заявление в случае, если родители будут обеспечивать ее ежемесячно от 4000 гривен, и это не считая расходы на еду. К такому способу получения карманных денег еще не прибегал ни один подросток.

В конце выпуска эксперты и ведущий проекта смогли убедить Елену забрать заявление. Кроме того, начать замечать не только материальную помощь от взрослых, но и их заботу и любовь. После выпуска команда программы предложила Олегу и Елене работу с психологами, которые помогут наладить отношения.

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