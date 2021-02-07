«Один за всіх»-16: Спасение несовершеннолетней жертвы от зятя-насильника
2 выпуск проекта «Один за всіх»-16 заставил застыть кровь в жилах каждого эксперта в студии. Сложная история, в которой пытались доказать жене насильника, что он совершил страшное преступление. Больше — в материале.
14-летняя школьница никогда не сможет стереть из памяти надругательство над собой. Накануне Нового года ее силой взял муж ее старшей сестры — Иван. Однако в тюрьму суд не спешит его отправлять, ведь его жена Алена делает все возможное, чтобы освободить любимого из СИЗО.
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В студию проекта «Один за всіх» приехала мать сестер Анна. Женщина рассказала, что имеет четверых дочерей. Иван надругался над самой младшей — 14-летней. Анна боится, что насильник выйдет из СИЗО и возьмется за своих родных дочерей. В тот зловещий день она как бы почувствовала что-то неладное, когда отпустила дочь в гости к сестре. На следующий день стало известно, что мужчина надругался над девочкой.
Судмедэкспертиза показала, что Иван таки изнасиловал дочь Анны. Когда тот попал в СИЗО, Алена решила расписаться с ним, чтобы смягчить наказание. Более того, Иван пытался подкупить тещу, чтобы та забрала заявление.
Алена уверена, что ее муж ни в чем не виноват, ее младшая сестра сама его соблазнила. А мама Анна спровоцировала такую ситуацию, чтобы разрушить семью. Вопреки всему, еженедельно жена носит мужу передачки, которые закупает на детские деньги.
Ошеломили всех присутствующих показания старшей сестры Яны. Она призналась, что также имела интимные отношения с Иваном. Сестра Вика тоже пострадала при подобных обстоятельствах. Мужчина якобы перепутал ее с Аленой. И шоком для всех стало признание матери сестер, Анны. Она трижды отбивалась от домоганий зятя, и Алене было известно об этом.
14-летняя девочка вышла в студию, где призналась, что больше всего хочет помириться с Аленой и доказать, что она таки была изнасилована Иваном. Перед записью программы девочка прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что половой акт был и согласия на него она не давала.
Когда в студии появилась психолог проекта, кровь в жилах каждого остыла. Стало известно, что 9-летняя дочь Алены от первого брака также была изнасилована Иваном. В конце выпуска Алена таки решила написать заявление в полицию.