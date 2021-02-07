2 выпуск проекта «Один за всіх»-16 заставил застыть кровь в жилах каждого эксперта в студии. Сложная история, в которой пытались доказать жене насильника, что он совершил страшное преступление. Больше — в материале.

14-летняя школьница никогда не сможет стереть из памяти надругательство над собой. Накануне Нового года ее силой взял муж ее старшей сестры — Иван. Однако в тюрьму суд не спешит его отправлять, ведь его жена Алена делает все возможное, чтобы освободить любимого из СИЗО.

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В студию проекта «Один за всіх» приехала мать сестер Анна. Женщина рассказала, что имеет четверых дочерей. Иван надругался над самой младшей — 14-летней. Анна боится, что насильник выйдет из СИЗО и возьмется за своих родных дочерей. В тот зловещий день она как бы почувствовала что-то неладное, когда отпустила дочь в гости к сестре. На следующий день стало известно, что мужчина надругался над девочкой.

Судмедэкспертиза показала, что Иван таки изнасиловал дочь Анны. Когда тот попал в СИЗО, Алена решила расписаться с ним, чтобы смягчить наказание. Более того, Иван пытался подкупить тещу, чтобы та забрала заявление.

Алена уверена, что ее муж ни в чем не виноват, ее младшая сестра сама его соблазнила. А мама Анна спровоцировала такую ​​ситуацию, чтобы разрушить семью. Вопреки всему, еженедельно жена носит мужу передачки, которые закупает на детские деньги.

Ошеломили всех присутствующих показания старшей сестры Яны. Она призналась, что также имела интимные отношения с Иваном. Сестра Вика тоже пострадала при подобных обстоятельствах. Мужчина якобы перепутал ее с Аленой. И шоком для всех стало признание матери сестер, Анны. Она трижды отбивалась от домоганий зятя, и Алене было известно об этом.

14-летняя девочка вышла в студию, где призналась, что больше всего хочет помириться с Аленой и доказать, что она таки была изнасилована Иваном. Перед записью программы девочка прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что половой акт был и согласия на него она не давала.

Когда в студии появилась психолог проекта, кровь в жилах каждого остыла. Стало известно, что 9-летняя дочь Алены от первого брака также была изнасилована Иваном. В конце выпуска Алена таки решила написать заявление в полицию.

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