1 выпуск 16 сезона социального проекта «Один за всіх» шокировал аудиторию. Женщина заперла детей в неотапливаемом помещении и уехала на несколько суток. Что удалось выяснить команде программы? Как оправдывалась горе-мать? Больше — в материале.

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Бездушный поступок матери с Харьковщины ошеломил всю страну. Женщина в 20-градусный мороз заперла двух малолетних детей и ушла. Неравнодушные соседи попали в дом, где обессиленные, голодные и замерзшие дети лежали чуть живые.

Соседка Олеся сразу забрала детей к себе домой, где отогрела мальчиков и накормила. Утром мать также не явилась, поэтому соседи вызвали полицию. Когда горе-мать нашлась, она даже не поняла, в чем проблема и почему детей забрали соответствующие органы. Несмотря на все, Виктория считает себя хорошей матерью.

В студии соседи Олеся и Олег сообщили, что дети жили в антисанитарных условиях. Более того, мать перед отъездом отключила отопление. В квартире стоял запах газа. Одежды у мальчиков также не было. У 6-летнего Кирилла воспаленный лимфоузел, из-за которого ребенок даже не может поднять руку.

Бабушка мальчиков — Альбина — появилась в студии, где обвинила во всем соседку Олесю. Мол, мать попросила присмотреть за детьми, пока та поедет по делам. Безусловно, такая версия возмутила всех в студии, ведь бабушка пыталась переложить ответственность на посторонних людей. Кроме того, соседей никто не просил присмотреть за мальчиками.

На программу приехала сама Виктория с возлюбленным Андреем. Двое считают себя образцовыми родителями и планируют завести еще детей. Вика также обвинила Олесю, у которой якобы есть чувства к Андрею. Эта версия не получила достаточно доказательств, а сама Олеся была возмущена таким обвинением.

Выяснилось, что в тот день Виктория с Андреем отправились в ресторан на романтический ужин. Позже они поссорились и обое решили не возвращаться домой. И это не первый раз, когда мальчики остаются без присмотра. Дети и ранее бродили по улице и просили поесть.

Психологи пообщались с детьми. Мальчики признались, что немного любят маму. Но им бы очень хотелось, чтобы дома не было водки, пива и сигарет. Поэтому Виктории необходимо сначала пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости.

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