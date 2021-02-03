«Один за всіх»-16: 1 випуск про бездушний вчинок матері і замкнених дітей
1 випуск 16 сезону соціального проєкту «Один за всіх» шокував аудиторію. Жінка замкнула дітей у неопалюваному приміщенні і поїхала на кілька діб. Що вдалося з’ясувати команді програми? Як виправдовувалася горе-мати? Більше — в матеріалі.
Більше на тему: Перше ексклюзивне інтерв’ю ведучого проєкту «Один за всіх» Сергія Костири
Бездушний учинок матері з Харківщини приголомшив усю країну. Жінка у 20-градусний мороз зачинила двох малолітніх дітей і пішла з дому. Небайдужі сусіди потрапили до оселі, де знесилені, голодні й змерзлі діти лежали ледве живі.
Сусідка Олеся одразу забрала дітей до свого дому, де відігріла хлопчиків і нагодувала. На ранок матір також не з’явилася, тож сусіди викликали поліцію. Коли горе-матір знайшлася, вона навіть не зрозуміла, у чому проблема і чому дітей забрали відповідні органи. Попри все, Вікторія вважає себе гарною матір’ю.
У студії сусіди Олеся та Олег повідомили, що діти жили в антисанітарних умовах. Ба більше, мати перед від’їздом вимкнула опалення. У квартирі стояв запах газу. Одягу в хлопчиків також не було. У 6-річного Кирила запалений лімфовузол, через який дитина навіть не може підняти руку.
Бабуся хлопчиків — Альбіна — з’явилася в студії, де звинуватила у всьому сусідку Олесю. Мовляв, мати попросила наглянути за дітьми, поки сама поїде у справах. Безумовно, така версія обурила всіх у студії, адже бабуся намагалася перекласти відповідальність на сторонніх людей. Крім того, сусідів ніхто не просив придивитися за хлопчиками.
На програму приїхала сама Вікторія з коханим Андрієм. Двоє вважають себе зразковими батьками і планують завести ще дітей. Віка також звинуватила Олесю, у якої буцімто є почуття до Андрія. Ця версія також не отримала достатньо доказів, а сама Олеся була обурена таким звинуваченням.
З’ясувалося, що того дня Вікторія з Андрієм пішли до ресторану на романтичну вечерю. Пізніше вони посварились і обоє вирішили не повертатися додому. І це не вперше, коли хлопчики залишаються без нагляду. Діти й раніше вешталися вулицею та просили поїсти.
Психологи поспілкувалися з дітьми. Хлопчики зізналися, що трішки люблять маму.Та їм дуже хотілося б, щоб удома не було горілки, пива та цигарок. Тож Вікторії необхідно спершу пройти курс реабілітації від алкогольної залежності.