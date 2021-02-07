2 випуск проєкту «Один за всіх»-16 змусив охолонути кров у жилах кожного експерта в студії. Складна історія, у якій намагалися довести дружині ґвалтівника, що він скоїв жахливий злочин. Більше — в матеріалі.

14-річна школярка ніколи не зможе стерти з пам’яті наругу над собою. Напередодні Нового року її силою взяв чоловік її старшої сестри — Іван. Проте до в’язниці суд не поспішає його відправляти, адже його дружина Альона робить усе можливе, щоб визволити коханого із СІЗО.

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До студії проєкту «Один за всіх» приїхала мати сестер Анна. Жінка розповіла, що має четверо доньок. Іван скривдив наймолодшу — 14-річну. Та Анна боїться, що ґвалтівник вийде з СІЗО і візьметься за своїх рідних дочок. Того зловісного дня вона ніби відчула щось недобре, коли відпустила доньку в гості до сестри. Наступного дня стало відомо, що чоловік скоїв наругу над дівчинкою.

Судмедекспертиза показала, що Іван таки зґвалтував наймолодшу доньку Анни. Коли той потрапив до СІЗО, Альона вирішила розписатися з ним, щоб пом’якшити покарання. Ба більше, Іван намагався підкупити тещу, щоб та забрала заяву.

Альона впевнена, що її чоловік ні в чому не винен, а її молодша сестра сама його звабила. А мама Анна спровокувала таку ситуацію, щоб розбити родину. Наперекір усім щотижня дружина носить чоловіку передачки, які закуповує на дитячі гроші.

Приголомшили всіх присутніх свідчення старшої сестри Яни. Вона зізналася, що також мала інтимні стосунки з Іваном. Сестра Віка теж постраждала за подібних обставин. Чоловік нібито переплутав її з Альоною. Та шоком для всіх стало зізнання матері сестер, Анни. Вона тричі відбивалася від домагань зятя, і Альона знала про цей випадок.

14-річна дівчинка вийшла до студії, де зізналася, що найбільше хоче помиритися з Альоною та довести, що вона таки була зґвалтована Іваном. Перед записом програми дівчинка пройшла тест на поліграфі, який підтвердив, що статевий акт був і згоди на нього вона не давала.

Коли в студії з’явилася психологиня проєкту, кров у жилах кожного охолонула. Стало відомо, що 9-річна донька Альони від першого шлюбу також була зґвалтована Іваном. Наприкінці випуску Альона таки вирішила написати заяву до поліції.

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