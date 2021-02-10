16-річна Олена намагається позбавити своїх рідних батьків батьківських прав. Поки мати працює за кордоном, батько її тероризує. Такий крок — крик про допомогу. Через велику образу на батьків однієї ночі дівчина пішла з дому. Зараз її виховує інша родина. А от біологічні батьки щиро не розуміють, у чому вони винні. Більше — в матеріалі про 3 випуск програми «Один за всіх».

У студії програми «Один за всіх» Олена зізналася, що намагається викреслити батьків зі свого життя. Вона неодноразово писала заяви, щоб позбавити їх батьківських прав. До цього її спонукає відсутність материнського тепла. А батько просто-таки її тероризує.

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Мама дівчини поїхала на заробітки до Польщі, тож Олена жила з татом. Той почав її звинувачувати в нетрадиційній орієнтації. Коли дівчині це набридло, вона пішла жити до батьків своєї близької подруги. Родина, що прийняла Олену, розповіла про спільне життя з підлітком. Перший час Лена плакала, жалілася на батька, проте проявів агресії або негативного ставлення з його боку прийомна родина на власні очі не бачила.

З’ясувалося, що в Олени є рідна старша сестра Настя. У студії жінка поділилася своїми підозрами. Мовляв, дівчина хоче отримати лише гроші від батьків. Ба більше, мама зробила їй документи для Польщі і орендувала квартиру, куди їхати Олена відмовилася. Батько оплачував усі її забаганки: курси манікюру, обладнання для майстра нігтьового сервісу. А коли Олена захопилася верховою їздою, тато купив власного коня для доньки. Тож єдина мета дівчини — позбавити батьків прав і отримувати від них аліменти. Проте аж ніяк не покарати їх за відсутність уваги і любові.

Батько Олег і досі не може зрозуміти, що ж так обурило його доньку. Чоловік слізно благав Олену повернутися додому. Тато стояв на колінах перед нею в студії проєкту «Один за всіх». Стало також відомо, що подруга Олени написала пост, у якому звинуватила його в тиранії, що призвело до обширного інфаркту в Олега. Це повідомлення облетіло все їхнє невелике місто. Ніхто в це не повірив, адже знайомі та сусіди вважають Олега зразковим батьком. Він жодного разу не підняв руки на доньку та не образив словом.

Олена зауважила, що готова забрати заяву в тому разі, якщо батьки забезпечуватимуть її щомісяця від 4000 гривень, і це не враховуючи витрати на їжу. До такого способу отримання кишенькових грошей ще не вдавався жоден підліток.

Наприкінці випуску експерти і ведучий проєкту змогли переконати Олену забрати заяву. Крім того, почати помічати не лише матеріальну допомогу від дорослих, а й їхню турботу і любов. Після випуску команда програми запропонувала Олегові та Олені роботу з психологами, які допоможуть налагодити стосунки.

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