22-річна Олександра та її молодший брат Марк шукають біологічних батьків. Двоє виховувалися у прийомній родині, де життя було важким випробуванням. Батько пішов з родини, а мати мстилася прийомним дітям. Страшні знущання, побиття, образи, — все це довелося пережити брату і сестрі. Команда проєкту «Один за всіх» об’їхала всю Україну, аби знайти рідних Саші та Марка.

У студії програми Олександра та її брат поділилися, що щиро вірять у те, що їх рідна мати добра жінка. Ба більше, вона не просто так залишила їх, а була вимушена.

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З дитячого будинку їх забрала прийомна родина, яка знущалася над ними. Дітей били за те, що вони з’їдали шматок хліба. А одного разу Олександру прив’язали до батареї і довго били паском. Марка бив вітчим дротом до крові, а стіни біля його ліжка були у червоних плямах.

Єдина інформація, з якою команда взялася за пошуки, — номер дитячого будинку. Журналісти змогли віднайти ім’я біологічної матері та її стару адресу. Пошуки продовжилися у базах жителів України. І ось, до студії завітали старші брат і дві сестри. Вони впізнали Сашу і Марка, а також поділилися спогадами з дитинства.

Біологічна мати Євгенія приїхала до студії. Жінка розповіла, що їй досі соромно за втрату дітей. У той період вона випивала і проживала з чоловіком, який мав алкогольну залежність. Проте команда проєкту провела розслідування, і з’ясувала, що мати не займалася вихованням своїх дітей. Старші брат та сестри працювали з 9 років, аби прогодувати одне одного і Олександру з Марком.

Діти вибачили Євгенію, адже жінка дійсно почала спокутувати провину. Вона припинила пити і присвячує весь свій час дітям. Олександра і Марк вийшли до студії, де зізналися, що не готові пробачити матері. А от продовжити спілкування з братом і сестрами вони таки налаштовані, адже у них одна кров.

Та згодом сердце Олександри розтануло, і вона вирішила дати матері шанс. А вже після зйомок Саша запросила маму до себе на Харківщину.

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