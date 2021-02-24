36-річна Наталя виховує 9 дітей і має звання матері-героїні. Проте за зачиненими дверима її домівки коїться справжній жах, адже старші діти мріють жити в сиротинці. Усе через методи виховання голови сімейства. Проте мати не стає на захист своїх дітей. Навпаки, вона впевнена, що це бурхлива фантазія Анни та Володі, яким чоловік не є рідним батьком. Більше про 7 випуск програми «Один за всіх»-16 читайте в матеріалі.

Старша донька Анна приїхала до студії програми «Один за всіх». Вона не може більше терпіти знущання над собою і над молодшими братами і сестрами. Вітчим Олег часто бив її паском, а Вову — шлангом або сокирою. Ба більше, навіть рідних дітей він катує. Голову рідного сина пхає до пічки за те, що вчасно не натоплено.

А от мати Наталя вважає свою родину зразковою. До студії жінка приїхала, щоб урятувати шлюб і запевнити дітей, що сварки виносити на показ не потрібно. Чоловік часом б’є її, проте Наталя не вважає це проблемою. А почалося таке жорстоке ставлення з моменту, коли вони втратили дитину. Анна розповіла, що немовля народилося мертвим через щоденні побиття матері. Ба більше, Наталя зазнавала й ножових поранень. Викликали поліцію, писали заяву, проте жінка щоразу пробачала Олегові.

Олег вийшов до студії, де поводився досить агресивно. Він запевняв, що в нього вдома правильна дисципліна. Усі звинувачення заперечував. Анну назвав наркоманкою, а сина Вову — ледарем, який не знає таблиці множення. У студії показали фото травм, яких дітям завдав Олег. Побачене шокувало всіх.

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Проте це не єдине, що вдалося дізнатися команді проєкту. У студії увімкнули відео, на якому сама Наталя ганебно й жорстоко ставиться до рідних дітей. Жінка навчає малечу матюків та непристойних жестів. А старших так само б’є по голові. Ведучий Сергій Костира запевнив, що зробить усе можливе, щоб позбавити Наталю батьківських прав. А Олегові категорично заборонив з’являтися поблизу будинку родини.

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