Чиновник Вільської ОТГ напав на знімальну групу проєкту СТБ «Один за всіх»

Інцидент стався 22 лютого під час виїзду команди «Один за всіх» у село Новопіль за фактом жорстокого поводження з дітьми.

24 лютого в ефірі СТБ вийшов новий випуск гостросоціального проєкту «Один за всіх» про багатодітну сім’ю з Житомирщини. У програму звернулися старші діти Анна і Володя з проханням захистити всіх дітей сім’ї від насильства.

Їхня мама, 36-річна Наталя Білінська, виховує дев’ятьох дітей. 16-річна Аня і 14-річний Володя – від першого шлюбу, інші семеро дітей, наймолодшій із яких усього 8 місяців, – від цивільного чоловіка, з яким зараз проживає Наталя. Вона гордо носить звання матері-героїні й не минає нагоди скористатися своїм посвідченням. Проте, як виявилося, до ідилії в сім’ї далеко. До всіх без винятку дітей батько сімейства застосовує настільки жорстокі методи виховання, що старші побоюються за їхнє життя. Не розпалив піч – батько запихає голову дитини у дверцята печі, не вивчив таблицю множення – ставить на коліна, мало дров нарубав – лупцює обухом сокири, а якщо й зовсім не захотів рубати дрова – б’є головою об стіну.

Аня і Володя вже кілька років хочуть утекти з дому й жити в дитбудинку. Їхня мати сприймає слова дітей за наклеп, як спробу позбутися нерідного батька, і навіть готова була народити десяту дитину. Сам голова сімейства теж заперечував факт насильства у власній родині.

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 7: Що приховала мати-героїня 9 дітей?

Щоб розібратися в ситуації, психологиня проєкту «Один за всіх» кілька днів провела в сім’ї Білінських. З допомогою тестів було доведено, що діти кажуть правду – вони справді піддавалися жорстокому поводженню з боку батька і вітчима.

У ведучого та експертів «Один за всіх» не було сумнівів, що батьківських прав треба позбавити і батька, і матір-героїню. Та залишалося питання: чому люди, які знали про те, що відбувається в багатодітній сім’ї, не вживали заходів для захисту й порятунку дітей? Чому на ситуацію не відреагувала місцева влада?

Щоб остаточно розібратися в тому, що відбувається, команда проєкту виїхала на Житомирщину до Білого Петра Віталійовича, голови Вільської ОТГ, який особисто знає сім’ю Білінських. Йому було поставлено всього одне запитання: чому всі ці роки він не реагував на факт насильства над дітьми і відмовляв Наталю їхати на проєкт «Один за всіх». Замість діалогу Білий застосував неправомірні дії до знімальної групи.

«Ще дорогою до його місця роботи голова реагував агресивно і вимагав, щоб оператор припинив зйомку. Коли ж ми зайшли до сільради, ситуація вийшла з-під контролю. У момент, коли наша журналістка ставила запитання про сім’ю Білінських, пан Білий різко перекинув камеру, після чого підняв руку на оператора, який намагався його заспокоїти. Але Петро не врахував одного – наша камера весь цей час продовжувала знімати», – розповів про інцидент ведучий Сергій Костира.

Відео агресивної реакції чиновника можна переглянути за посиланням.

Тільки після втручання команди «Один за всіх» соціальні служби взялися за порятунок дітей. Їх терміново відправили до Клінічної лікарні Житомирської області. Поки дітей оглядали медики, ведучий Сергій Костира разом із бабусею дітей Оленою звернулися до поліції із заявою про домашнє насильство над дітьми. І тільки після цього на Олега було відкрито кримінальне провадження та розпочато слідство.

Через кілька днів після візиту знімальної групи дітей відправили в центр соціально-психологічної реабілітації. Там вони пробудуть найближчі 9 місяців. Завдяки втручанню «Один за всіх» діти перебувають у безпеці й отримують професійну психологічну допомогу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ