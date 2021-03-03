В 9 выпуске программы «Один за всіх» выясняли, с кем лучше оставить четверых детей. За помощью обратился 70-летний Николай. Уже 6 лет он является опекуном внуков от своего умершего сына, ведь их мать была лишена родительских прав. Однако только трое проживают с ним, ведь одного ребенка похитили родные дядя и тетя. Сейчас они запрещают дедушке даже видеться с девочкой. Кроме того, появилась родная мать, которая начала бой за возвращение себе всех детей. Больше — в материале.

В студии Николай рассказал, что уже 6 лет борется за право воспитывать внучку. Даже решение Верховного суда не останавливает дядю и тетю, которые нарушают закон, скрывая девочку. Мужчина воспитывает внуков, потому что потерял родного сына, а его невестка Надежда была лишена родительских прав. Женщина пила, не заботилась о детях, оставляла их на произвол судьбы.

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Супруги, которые 6 лет скрывают Миланку, приехали в студию. Марина и Николай рассказали, что дедушка не любит своих внуков, а пока Миланка болела, даже не интересовался ее состоянием здоровья. Дедушка с этим категорически не согласился, поскольку считает, что делал все возможное, чтобы воспитать внуков и оставить всех четверых вместе. Когда стало известно, что Надежда лишена родительских прав, супруги отказались забирать всех четырех. А через несколько месяцев решили взять только одну девочку.

Сейчас между разделенными детьми разгорелась настоящая вражда и противостояние. Трое внуков Николая приходят в дом Миланки и пытаются ее похитить. Это стало большим стрессом для девочки. И пока взрослые дерутся, биологическая мать начала процесс по возвращению всех детей.

Надежда приехала в студию, где обвинила Николая в том, что он настроил детей против нее. Однако команда проекта связалась со службой по делам детей, которая сообщила истинную причину лишения Надежды родительских прав: женщина постоянно была в алкогольном опьянении, дети играли с оголенными проводами, были голодные и неухоженные. Мать всему возражала.

Психолог пообщалась с детьми, чтобы понять их отношение к матери. Все считают Надежду предательницей и не помнят, когда в последний раз она к ним наведывалась. Поэтому в конце программы стало понятно, что дяде с тетей и дедушке необходимо наладить отношения, чтобы дети не попали в руки горе-матери. Дедушка Николай согласился написать отказ от опекунства над Миланкой в пользу Николая и Марины. Однако при условии, что ему позволят с ней видеться.

В конце выпуска все дети встретились, а близкие пообещали наладить взаимоотношения.

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