Герой 9 выпуска проекта «Один за всіх»-16 — 70-летний Николай Коноплянка из Запорожской области. Он многодетный дедушка и взял опеку над своими четырьмя внуками после смерти сына, потому что его невестка вовсе не занималась воспитанием и обеспечением детей. С тех пор Николай уже 6 лет заботиться о Коле, Богдане и Люде. По закону он опекун четырех детей, но лишь трое живут с ним. Больше об этой истории — смотрите в 9 выпуске уже завтра, 3 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

Самую маленькую ― Миланку — у Николая еще в трехмесячном возрасте украли родные тетя и дядя. Они не выходят на связь и не разрешают девочке видеться с ее братьями и сестрой. Пара готова и дальше нарушать закон, но не отдавать Милану дедушке, так как девочка родилась больной, и они уверены, что Николай не справится с уходом за ней.

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Пока родственники решали, кому достанется опека над Миланой, объявилась и третья сторона — родная мать детей. И она намерена забрать всех обратно себе. Женщина полгода просила помощи у чиновников, собирала документы и с дня на день может восстановить свои родительские права! Эксперты и ведущий в студии «Один за всіх» разрешат противостояние взрослых за право воспитывать детей и окончательно разберутся, с кем малышам будет лучше: с мамой или дедушкой?

«Бывают случаи, когда детям живется лучше не с родными мамой и папой, а с другими родственниками. И тут важно обращать внимание не на то, у кого родительские права, а прислушиваться к желанию детей. Поэтому мы с экспертами подошли особенно внимательно и осторожно к расследованию этой истории. Чтобы дети точно остались с тем или теми, с кем они будут в безопасности и счастливы», – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

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