Герой 9 випуску проєкту «Один за всіх»-16 — 70-річний Микола Коноплянка із Запорізької області. Він багатодітний дідусь і взяв опіку над своїми чотирма онуками після смерті сина, тому що його невістка зовсім не займалася вихованням і забезпеченням дітей. Відтоді Микола вже 6 років піклується про Колю, Богдана і Люду. За законом він опікун чотирьох дітей, та лише троє живуть із ним. Більше про цю історію — дивіться у 9 випуску вже завтра, 3 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Найменшу ― Міланку ― у Миколи ще в тримісячному віці вкрали рідні тітка і дядько. Вони не виходять на зв’язок і не дозволяють дівчинці бачитися з її братами і сестрою. Пара готова й далі порушувати закон, але не віддавати Мілану дідусеві, адже дівчинка народилася хворою, і вони впевнені, що Микола не впорається з доглядом за нею.

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Поки родичі вирішували, кому дістанеться опіка над Міланою, з’явилася і третя сторона — рідна мати дітей. І вона має намір забрати всіх їх назад собі. Жінка пів року просила допомоги в чиновників, збирала документи і з дня на день може поновити свої батьківські права! Експерти і ведучий у студії «Один за всіх» вирішать протистояння дорослих за право виховувати дітей і остаточно розберуться, з ким їм буде краще: з мамою чи дідусем?

«Бувають випадки, коли дітям живеться краще не з рідними мамою і татом, а з іншими родичами. І тут важливо звертати увагу не на те, у кого батьківські права, а прислухатися до бажання дітей. Тому ми з експертами підійшли особливо уважно і обережно до розслідування цієї історії. Щоб діти точно залишилися з тими, з ким вони будуть у безпеці і щасливі», — коментує історію ведучий Сергій Костира.

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