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Ведущий «Один за всіх» Сергей Костыра прокомментировал грядущий 8 выпуск

26.02.2021

В начале февраля в эфире СТБ стартовал новый сезон остросоциального проекта «Один за всіх». Теперь на страже справедливости стоит новый ведущий программы – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. 28 февраля в 20:00 в новом выпуске проекта эксперты в студии будут спасать 5-летнюю Вику из Киевской области. 

Несколько месяцев назад воспитательница детского сада Юлия обнаружила на теле девочки огромные синяки и гематомы. Маленькая Вика в слезах умоляла спасти ее от родителей и рассказывала, как папа «воспитывал» ее кулаками. Но когда женщина раздела девочку, чтобы помыть, ее охватил еще больший шок – на половых органах ребенка были видны следы надругательства! Мама Вики в телефонном разговоре объяснила это тем, что у их отца такие методы воспитания. Юлия сразу же вызвала полицию и обратилась в службу по делам детей. На 2 месяца отца по подозрению в развращении и избиении закрыли в СИЗО. А бедную Вику отдали под опеку бабушке и старшей сестре.

«Эта история была очень запутанная. В то время, как Юлия обвиняла родителей в избиении ребенка, мама Вики обвиняла воспитательницу в преступном плане против ее мужа. Нам даже пришлось прибегнуть к помощи детектора лжи, чтобы разобраться в том, кто на самом деле виновен. И этот человек понесет заслуженное наказание», – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

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В студии «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра наконец узнают всю правду об этой громкой истории! Что на самом деле случилось с Викой? Признание, которое шокирует, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

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