На початку лютого в ефірі СТБ стартував новий сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на варті справедливості стоїть новий ведучий програми – практикуючий адвокат і психолог Сергій Костира. 28 лютого о 20:00 в новому випуску проєкту експерти в студії рятуватимуть 5-річну Віку з Київської області.

Кілька місяців тому вихователька дитячого садка Юлія виявила на тілі дівчинки величезні синці й гематоми. Маленька Віка в сльозах благала врятувати її від батьків і розповідала, як тато «виховував» її кулаками. Та коли жінка роздягла дівчинку, щоб помити, її охопив ще більший шок – на статевих органах дитини було видно сліди наруги! Мама Віки в телефонній розмові пояснила це тим, що в їхнього батька такі методи виховання. Юлія відразу ж викликала поліцію і звернулася до служби у справах дітей. На 2 місяці батька за підозрою в розбещенні та побитті закрили в СІЗО. А бідолашну Віку віддали під опіку бабусі і старшої сестри.

«Ця історія була дуже заплутана. У той час, як Юлія звинувачувала батьків у побитті дитини, мама Віки звинувачувала виховательку в злочинному плані проти її чоловіка. Нам навіть довелося вдатися до допомоги детектора брехні, щоб розібратися в тому, хто насправді винен. І ця людина понесе заслужене покарання», – прокоментував випуск ведучий Сергій Костира.

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У студії «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира нарешті дізнаються всю правду про цю гучну історію! Що насправді сталося з Вікою? Зізнання, яке шокує, дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.

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