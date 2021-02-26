«Один за всіх»-16: у 8 випуску встановлюватимуть істину у приголомшливій історії
26.02.2021
У 8 випуску програми «Один за всіх»-16 експерти в студії рятуватимуть 5-річну Віку з Київської області. Кілька місяців тому вихователька дитячого садочка Юля виявила на її тілі величезні синці та гематоми. А вона роздягла дівчинку, щоб помити, жінку охопив ще більший шок – на статевих органах маленької вихователька побачила сліди наруги! Мати Віки запевняє, що це в них такі методи виховання. А батька через нестачу доказів випустили із СІЗО. І він хоче повернути дитину додому.
- Хто врятував Віку від горе-батьків?
- Що стало відомо про знущання над дитиною в студії проєкту?
- Що відбувалося насправді за зачиненими дверима домівки дитини?
- Чому батька випустили із СІЗО? І невже мати посприяла цьому?
- І чи можна залишати дитину в сім’ї?
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Не пропустіть 8 випуск проєкту «Один за всіх»-16 цієї неділі, 28 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ.
Video: «Один за всіх»-16: у 8 випуску встановлюватимуть істину у приголомшливій історії
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