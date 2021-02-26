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«Один за всіх»-16: в 8 выпуске будут устанавливать истину в шокирующей истории

26.02.2021

В 8 выпуске программы «Один за всіх»-16 эксперты в студии будут спасать 5-летнюю Вику из Киевской области. Несколько месяцев назад воспитательница детского сада Юля обнаружила на ее теле огромные синяки и гематомы. А когда раздела девочку, чтобы помыть, женщину охватил еще больший шок — на половых органах малышки воспитательница увидела следы надругательства! Мать Вики уверяет, что это у них такие методы воспитания. А отца из-за недостатка доказательств выпустили из СИЗО. И он хочет вернуть ребенка домой.

  • Кто спас Вику от горе-родителей?
  • Что стало известно об издевательствах над ребенком в студии проекта?
  • Что происходило на самом деле в доме девочки за закрытыми дверями?
  • Почему отца выпустили из СИЗО? И неужели мать поспособствовала этому?
  • И можно ли оставлять ребенка в семье?

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Не пропустите 8 выпуск проекта «Один за всіх»-16 в это воскресенье, 28 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ.

Video: «Один за всіх»-16: в 8 выпуске будут устанавливать истину в шокирующей истории

28 февраля 2021 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 8 выпуска Один за всех 16 сезон от 28.02.2021 смотрите на СТБ

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