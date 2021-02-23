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«Один за всіх» -16 выпуск 7: Спасение детей от жестокого отчима

23.02.2021

Шокирующий 7 выпуск программы «Один за всіх»-16. У 36-летней Натальи многодетная семья — она воспитывает девятерых детей! Но уже несколько лет старшие дети имеют желание убежать из дома и жить в приюте. Они хотят спастись от жестокого отчима. Между тем Наталья защищает своего мужа и готова родить ему десятого ребенка. 

В 7 выпуске проекта «Один за всіх»-16 вы узнаете:

  • Какие жестокие методы воспитания применял отчим к детям?
  • Почему мать прощает мужа и не пытается спасти своих детей?
  • Какая шокирующая правда выяснится в студии программы?
  • И что еще происходит за закрытыми дверями дома многодетной семьи? 

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Смотрите проект «Один за всіх» каждую среду в 19:00 и каждое воскресенье в 20:00 в эфире телеканала СТБ. Не пропустите завтра, 24 февраля, 7 выпуск 16 сезона «Один за всіх».

Video: «Один за всіх» -16 выпуск 7: Спасение детей от жестокого отчима

24 февраля 2021 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 16 сезона проекта Один за всіх. Анонс 7 выпуска Один за всех 16 сезон от 24.02.2021 смотрите на СТБ

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